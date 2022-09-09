Титов: Литовцев пугает предстоящий отопительный сезон

Энергетическая независимость Литвы от России ударила по карманам обычных граждан. Жители вынуждены нести бремя больших расходов не только за газ и электричество, но и за продукты питания.



Таким мнением поделился экс-депутат горсовета КлайпедыВячеслав Титов. По его словам,еще одна болезненная тема - это отопление. Литовцы с опасением ждут зимнего сезона.



Вячеслав Титов, политик, экс-депутат горсовета Клайпеды (Литва):

Конечно же, людям, которые работают сегодня в Литве, все сложнее и сложнее себя содержать, пропитаться, потому что у нас поднимаются цены и за электричество, за отопление. Конечно, многие жители Литвы встревожены такими скачками цен и с очень большой опаской ждут приближающийся зимний сезон. И что будет в следующем году, никому неизвестно. Они надеются, что государство будет датировать это. Это, сами понимаете, далеко от всех норм рыночной экономики, которую Европейский союз ставил всегда превыше всего.

"С подорожанием энергетики - это тоже определенная инфляция. Что будет через год, через два, это, конечно, сложно прогнозировать. Но ничего хорошего не будет, если цены не остановятся на энергетику. С этими санкциями против России и Беларуси, конечно, Европейский Союз сам стреляет себе в ногу и ухудшает свою реальную экономику - не раздутую, не напечатанную, а реальную. На сегодняшний день мы видим, что многие энергоемкие производства в Европейском союзе уже закрываются, потому что они не смогут конкурировать с теми странами, где энергетика дешевая на сегодняшний день", - отметил литовский политик.