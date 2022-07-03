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Титов: Весь смысл таких понятий как "независимость", "суверенитет" понимаешь только тогда, когда страна идет по собственному пути развития

Весь смысл таких понятий как "независимость", "суверенитет" понимаешь только тогда, когда страна идет по собственному пути развития, а не становится вассалом западных кураторов. Такое мнение высказал экс-депутат из Клайпеды Вячеслав Титов. Белорусов он называет самой душевной, искренней и миролюбивой нацией и желает, чтобы мы сумели это сохранить, несмотря ни на что (видео).

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