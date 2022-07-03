3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Титов: Весь смысл таких понятий как "независимость", "суверенитет" понимаешь только тогда, когда страна идет по собственному пути развития
Весь смысл таких понятий как "независимость", "суверенитет" понимаешь только тогда, когда страна идет по собственному пути развития, а не становится вассалом западных кураторов. Такое мнение высказал экс-депутат из Клайпеды Вячеслав Титов. Белорусов он называет самой душевной, искренней и миролюбивой нацией и желает, чтобы мы сумели это сохранить, несмотря ни на что (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все