Ткач: В Беларуси высокая степень готовности внедрения 5G

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Рейтинг стран мира по развитию информационно-коммуникационных технологий оценивает доступность интернета для каждого пользователя в любое время.

О позиции Беларуси в рейтинге по развитию ИКТ, динамике изменений, ключевым достижениям, проблемным точкам и планам по развитию сетей связи, включая внедрение 5G, рассказал первый замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач в "Актуальном интервью".

"Рейтинг формируется из девяти позиций. По двум из них - количество мобильных телефонов на население и стоимость стационарного доступа к интернету относительно доходов населения - Беларусь занимает максимально высокие места. Например, стоимость фиксированного широкополосного доступа составляет 0,7 % от дохода на человека. Более половины абонентов Белтелекома подключены к тарифным планам со скоростью 100 Мбит/с и выше. Однако нагрузка на мобильные сети растет, поэтому в ближайшие пять лет планируется удвоить их емкость и реализовать указ Президента о создании сетей 5G", - отметил Павел Ткач.

Для Беларуси важно не соревноваться с другими странами, а обеспечивать доступность. Тем не менее, по большинству показателей Беларусь опережает Германию, Бельгию, Канаду, что является поводом для гордости.

Говоря об инфраструктуре Беларуси и России, замминистра связи и информатизации подчеркнул, что она очень близка по уровню развития.