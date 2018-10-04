3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ткани белорусского "Камволя" могут быть использованы для пошива школьной формы в Узбекистане
Об этом журналистам рассказал председатель концерна "Беллегпром". В августе Кабинет Министров Узбекистана принял решение о введении со следующего учебного года единой школьной формы. Сейчас идут переговоры о первых поставках в Ташкент камвольных тканей, из которых отошьются первые образцы формы для учеников.
Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry 2018 в Минске будет работать до 5 октября. Уже состоялись показы от белорусских производителей одежды, прошел тренинг по эффективному менеджменту в Fashion-индустрии и интернет-торговле.
Президент
Все
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
Политика
Все
Общество
Все
Почти 87 лет на карте - из чего сейчас складывается Минская область
С какой целью администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами вглубь России
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все