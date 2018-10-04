Ткани белорусского "Камволя" могут быть использованы для пошива школьной формы в Узбекистане

Об этом журналистам рассказал председатель концерна "Беллегпром". В августе Кабинет Министров Узбекистана принял решение о введении со следующего учебного года единой школьной формы. Сейчас идут переговоры о первых поставках в Ташкент камвольных тканей, из которых отошьются первые образцы формы для учеников.