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Ткани белорусского "Камволя" могут быть использованы для пошива школьной формы в Узбекистане

Об этом журналистам рассказал председатель концерна "Беллегпром". В августе Кабинет Министров Узбекистана принял решение о введении со следующего учебного года единой школьной формы. Сейчас идут переговоры о первых поставках в Ташкент камвольных тканей, из которых отошьются первые образцы формы для учеников.

Международная выставка-ярмарка BelTexIndustry 2018 в Минске будет работать до 5 октября. Уже состоялись показы от белорусских производителей одежды, прошел тренинг по эффективному менеджменту в Fashion-индустрии и интернет-торговле.

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