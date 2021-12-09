ТЛЦ посетили делегации Совета Республики и Международной организации по миграции

И пока Запад борется с придуманными угрозами, в логистическом центре на белорусско-польской границе беженцы все еще надеются, что в них, наконец, увидят не политический инструмент, а реальных людей, которые имеют право на мирное будущее. Пока же международные представители демократии и гуманизма лишь прикрываются общими фразами и улыбками. Очередной день на границе принес именно такой визит представителей ООН. Белорусская сторона выполняет все обязательства по миграционному вопросу и оказывает всю необходимую поддержку людям, застрявшим на границе.

А самые маленькие постояльцы ТЛЦ сегодня получили новогодние подарки. Репортаж с границы у Александра Смирнова.

Сегодня ТЛЦ посетили две делегации - президиум Совета Республики в полном составе и МОМ. Цель до сих пор не достигнута. Как решить проблему - попасть в Европу? Казалось бы, что сложного открыть гуманитарный коридор, но европейские гости просят не политизировать этот вопрос.

Правительственную делегацию встречают аплодисментами в знак признательности, что беженцев не оставили в беде. Но легкой прогулки не получается. Люди просят помощи. Не прислушаться невозможно.

Сегодня на повестке обеспечение быта и безопасности беженцев. Но основная тема так и висит в воздухе. Сколько еще ЕС будет оставаться безучастным к проблеме. Западное бездействие обескураживает.

Очень жаль, что ЕС так относится к этим людям. Они хотят воссоединиться с семьями. А Беларусь демонстрирует гуманизм и демократизм. Как необходимо относиться к этим людям? ЕС и Меркель пригласили их к себе. И наш Президент вступил в переговоры, в контакт. С нашей стороны были готовы переговорщики, чтобы обсуждать и решать эти вопросы. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Миссия ООН прибыла после обеда, привезла гуманитарку - 20 тонн питания. Однако на вопрос о кризисе представители отвечают расплывчато, прикрываясь различными протоколами, бюрократией.













Это решение нескольких стран. Мы представляем одно из агентств системы ООН. Мы сегодня хотели бы подчеркнуть гуманитарный аспект слоившейся ситуации. И призываем не политизировать этот гуманитарный аспект. Мы можем предложить добровольное возращение на родину. По вопросу предоставления дополнительной защиты следует обращаться в управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Мохамед Рефаат, старший координатор по вопросам чрезвычайных ситуаций Международной организации по миграции при ООН

Сегодня ровно месяц, как Красный Крест работает на границе. Собрано 165 тонн гуманитарной помощи, львиная доля уже роздана. В основном это еда. Важно обеспечить не только сбалансированное питание, но и поддерживать психологическое состояние на должном уровне.

Обращений по поводу теплых одеял все меньше. Эта потребность уже неактуальна. Мы стараемся вносить радостную ноту какую-то. Вчера были клоуны, сегодня кукла ростовая.

Помощь ООН никто не собирается недооценивать. Но когда беженцы обеспечены белорусской стороной всем необходимым, главный вопрос остается нерешенный. Тон задают здесь все-таки сами люди, которые лишены международных прав.