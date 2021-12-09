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ТЛЦ посетили делегации Совета Республики и Международной организации по миграции
И пока Запад борется с придуманными угрозами, в логистическом центре на белорусско-польской границе беженцы все еще надеются, что в них, наконец, увидят не политический инструмент, а реальных людей, которые имеют право на мирное будущее. Пока же международные представители демократии и гуманизма лишь прикрываются общими фразами и улыбками. Очередной день на границе принес именно такой визит представителей ООН. Белорусская сторона выполняет все обязательства по миграционному вопросу и оказывает всю необходимую поддержку людям, застрявшим на границе.
А самые маленькие постояльцы ТЛЦ сегодня получили новогодние подарки. Репортаж с границы у Александра Смирнова.
Сегодня ТЛЦ посетили две делегации - президиум Совета Республики в полном составе и МОМ. Цель до сих пор не достигнута. Как решить проблему - попасть в Европу? Казалось бы, что сложного открыть гуманитарный коридор, но европейские гости просят не политизировать этот вопрос.
Правительственную делегацию встречают аплодисментами в знак признательности, что беженцев не оставили в беде. Но легкой прогулки не получается. Люди просят помощи. Не прислушаться невозможно.
Сегодня на повестке обеспечение быта и безопасности беженцев. Но основная тема так и висит в воздухе. Сколько еще ЕС будет оставаться безучастным к проблеме. Западное бездействие обескураживает.
Очень жаль, что ЕС так относится к этим людям. Они хотят воссоединиться с семьями. А Беларусь демонстрирует гуманизм и демократизм. Как необходимо относиться к этим людям? ЕС и Меркель пригласили их к себе. И наш Президент вступил в переговоры, в контакт. С нашей стороны были готовы переговорщики, чтобы обсуждать и решать эти вопросы.
Миссия ООН прибыла после обеда, привезла гуманитарку - 20 тонн питания. Однако на вопрос о кризисе представители отвечают расплывчато, прикрываясь различными протоколами, бюрократией.
Это решение нескольких стран. Мы представляем одно из агентств системы ООН. Мы сегодня хотели бы подчеркнуть гуманитарный аспект слоившейся ситуации. И призываем не политизировать этот гуманитарный аспект. Мы можем предложить добровольное возращение на родину. По вопросу предоставления дополнительной защиты следует обращаться в управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Сегодня ровно месяц, как Красный Крест работает на границе. Собрано 165 тонн гуманитарной помощи, львиная доля уже роздана. В основном это еда. Важно обеспечить не только сбалансированное питание, но и поддерживать психологическое состояние на должном уровне.
Обращений по поводу теплых одеял все меньше. Эта потребность уже неактуальна. Мы стараемся вносить радостную ноту какую-то. Вчера были клоуны, сегодня кукла ростовая.
Помощь ООН никто не собирается недооценивать. Но когда беженцы обеспечены белорусской стороной всем необходимым, главный вопрос остается нерешенный. Тон задают здесь все-таки сами люди, которые лишены международных прав.
Обещания давать легко, на практике реализовывать - дело совсем другое. Здесь отчетливо видно, где именно ценятся человеческая жизнь и понятие справедливости.
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