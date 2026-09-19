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То, о чем молчала: откровения Лидии Ермошиной в проекте" ОНА - белорусская женщина"

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Она стала одной из самых узнаваемых женщин в системе государственного управления Беларуси. Ее уважали, а профессионализмом восхищались даже оппоненты.

Одна из самых узнаваемых женщин Беларуси
Одна из самых узнаваемых женщин Беларуси

Она прошла путь от юрисконсульта до председателя Центризбиркома. 25 лет жизни Лидия Ермошина посвятила руководству Центральной комиссией Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов. И вот уже 5 лет она на заслуженном отдыхе.

Как проходят ее будни сегодня, следит ли за соцсетями, какие книги читает и что думает о нынешних западных элитах - об этом и не только эксклюзивно для "Первого информационного" расскажет экс-глава ЦИК. А также о том, о чем раньше не говорила публично.

Смотрите проект в воскресенье, 20 сентября.

Разделы:

Общество

Теги:

Она белорусская женщинаЛидия Ермошина
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