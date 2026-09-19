То, о чем молчала: откровения Лидии Ермошиной в проекте" ОНА - белорусская женщина"

Она стала одной из самых узнаваемых женщин в системе государственного управления Беларуси. Ее уважали, а профессионализмом восхищались даже оппоненты.

Одна из самых узнаваемых женщин Беларуси

Она прошла путь от юрисконсульта до председателя Центризбиркома. 25 лет жизни Лидия Ермошина посвятила руководству Центральной комиссией Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов. И вот уже 5 лет она на заслуженном отдыхе.

Как проходят ее будни сегодня, следит ли за соцсетями, какие книги читает и что думает о нынешних западных элитах - об этом и не только эксклюзивно для "Первого информационного" расскажет экс-глава ЦИК. А также о том, о чем раньше не говорила публично.

Смотрите проект в воскресенье, 20 сентября.