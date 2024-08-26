Священник: То, что делает киевский режим в отношении православной церкви, можно назвать убийством собственной матери

Архимандрит Савва, насельник Свято-Никольского мужского монастыря Гомеля: Люди церковные, конечно же, видят в этом духовную брань, духовную войну, потому что самая суть украинского народа, самая сердцевина идентичности украинской - в общем-то, прорастает из одного единственного корня, этот корень православной веры. И современные политики, которые ориентируются на разного рода хитроумные комбинации, они не совсем понимают, как это опасно и самоубийственно рубить такой корень.