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Священник: То, что делает киевский режим в отношении православной церкви, можно назвать убийством собственной матери

Недоумение у всего нормального здравого общества вызывает решение Украины в отношении православной церкви. Даже несмотря на риск испортить отношения с миллионами украинцев, которые являются прихожанами, украинские власти продолжают ожесточенно преследовать православную церковь. При этом хорошо осознавая, что подобные запреты на веру или язык - верный шаг к расколу общества и разгоранию внутренних конфликтов.

Архимандрит Савва, насельник Свято-Никольского мужского монастыря Гомеля: Люди церковные, конечно же, видят в этом духовную брань, духовную войну, потому что самая суть украинского народа, самая сердцевина идентичности украинской - в общем-то, прорастает из одного единственного корня, этот корень православной веры. И современные политики, которые ориентируются на разного рода хитроумные комбинации, они не совсем понимают, как это опасно и самоубийственно рубить такой корень.

Насельник Свято-Никольского мужского монастыря не уверен, что киевский режим не осознает, что делает. Но те люди, которые направляют руки этих горе-политиков, по-моему, вполне понимают.

"Собственно, то, что сейчас делает украинская власть, это то, что можно назвать убийством собственной матери", - подытожил священник.

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