То "хождение" и те флаги не стоят нашего внимания - бывший сотрудник МТС, "сливавший" данные силовиков, о событиях 2020 года

Алексей Кузьмин, бывший начальник отдела МТС, пользуясь служебным положением "сливал" личные данные силовиков и высокопоставленных должностных лиц экстремистскому формированию. О причинах своего раскаяния он рассказал в интервью на главном канале страны.

"Данные я "сливал" с августа 2020 до середины весны 2021 года. Остановился тогда, потому что пришло осознание, что не могут быть все виноваты. Я видел, что данные, которые передаю, идут по пути экстремизма, - вспоминает Алексей. - Для меня это была скорее игра в следователя. Но потом я начал замечать, что конкретные люди подвергались угрозам уже не на словах, а на деле".

На вопрос, почему Алексей не пришел в правоохранительные органы с повинной, когда пришло осознание, мужчина честно ответил, что испугался: "Я не смог найти в себе мужества, гражданского самосознания, чтобы признать свою вину".

Также Алексей признался, он решился на этот диалог не для реабилитации перед законом, а в первую очередь перед людьми, которые пострадали из-за его противоправных действий. За свои поступки мужчина готов нести наказание.