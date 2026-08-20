Точка кипения пройдена: почему Польша разочаровалась в украинских беженцах

Варшаву захлестнула мощная волна антиукраинских настроений. Почему польское гостеприимство сменилось жестким отторжением и к каким политическим последствиям это приведет, рассказал в эфире "Первого информационного" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Если в 2022 году 94 % граждан Польши поддерживали прием беженцев, то уже к 2026 году уровень негативного восприятия достиг 43 %.

"Произошло расхождение ожиданий. В Польшу активно поехали не только беженцы, но и трудовые мигранты, в первую очередь - так называемые уклонисты", - пояснил Сергей Клишевич.

Он подчеркнул, что значительная часть прибывших - это люди, которые не смогли легализоваться в польском обществе. "Либо с криминальным прошлым, либо те, кто занялся криминалом на месте. Плюс присутствует националистический элемент", - добавил депутат.

К этому добавилась и общая усталость от затянувшейся войны, которая, как отметил эксперт, неизбежно сказывается на социально-экономическом положении самой Польши.

"Цифра даже больше - порядка 67 % населения Польши сегодня поддерживает принятие закона о депортации", - заявил Сергей Клишевич.

По его словам, это говорит о глубинной смене ожиданий в польском обществе. То, что начиналось как гуманитарная помощь, превратилось в экономическое и социальное напряжение.