24 ноября 1996 года народу фактически предлагалось выбрать между двумя моделями государственного устройства: президентской республикой, проект которой предложил уже тогда действующий Президент Беларуси Александр Лукашенко, и парламентской, на которой настаивал Верховный Совет во главе с оппозицией.

Это было время, когда страна, совсем недавно получившая независимость, стояла на своеобразном перепутье. Экономика переживала сложнейшие времена, а внутри страны разворачивалось серьезное противостояние между двумя ветвями власти - Президентом и Верховным Советом.

Григорий Василевич, председатель Конституционного Суда Беларуси (1997-2008 гг.):

"Самый демократический и легитимный способ принятия Конституции - это народное голосование. И весьма часто в мире тексты Конституции как раз одобряются путем народного голосования. Торможение со стороны Конституционного Суда и до этого действия Верховного Совета - при всем моем уважении, я работал в парламенте, и Верховный Совет 12-го созыва много сделал для нашей национальной правовой системы, принял Конституцию, - но, к сожалению, он не выполнил собственное постановление 29 октября 1992 года об ускорении конституционных преобразований. Имею в виду, что сразу после принятия Конституции следовало выйти на новые выборы, на выборы в Верховный Совет".

К 1996 году политический кризис в Беларуси достиг своего пика. С одной стороны - Президент, избранный в 1994 году на волне запроса на перемены и порядок. С другой - Верховный Совет 13-го созыва, который, по оценкам многих экспертов, стал все больше напоминать арену для политических баталий, а не эффективный законодательный орган. Противостояние вышло за рамки обычных дискуссий.

Ситуация грозила перерасти в неуправляемый хаос. В этих условиях Александр Лукашенко пошел на беспрецедентный шаг - обратился напрямую к народу, предложив вынести самые острые вопросы на референдум. Самый главный из них - принятие новой редакции Конституции. Референдум состоялся 24 ноября 1996 года. Явка превзошла все ожидания. Люди шли на участки, понимая, что решается судьба страны.

За предложенный Президентом проект Конституции проголосовало более 70 % избирателей. Для сравнения - альтернативный проект парламента поддержало менее 8 %. Перенос Дня Независимости на 3 июля поддержали почти 90 % граждан. Это был не просто вотум доверия Александру Лукашенко - это был выбор в пользу сильной, вертикально интегрированной власти и порядка.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Период с 1994 по 1996 год, пожалуй, можно назвать революцией Александра Лукашенко. Потому что политическая воля Президента, его шаги и действия были направлены, если угодно, на слом формирующейся коррупционно-олигархической системы с серьезным замесом националистической идеологии. То есть фактически тогда удалось отвести Беларусь не просто от пропасти - вспоминая слоган первой президентской кампании, - но и определить свой путь".

Как и сейчас, так и тогда западные представители назвали белорусский президентский проект "минимально соответствующим демократическим принципам", но почему-то никто из них не отреагировал на расстрел Белого дома в Москве, на вооруженный захват власти в Украине в 2014 году. Наверное, демократия для них и для нас - это немного разные значения.