Точка в деле Тихановского: он приговорен к 18 годам колонии усиленного режима

Сроки для единомышленников чуть меньше. Создателю проекта "Сканер" по деанону белорусских силовиков Дмитрию Попову - 16 лет, столько же оператору Сакову. Медиакураторы "беломайдана" Цыганович и Лосик приговорены к 15 годам. Николай Статкевич - он же идейный вдохновитель Тихановского - 14 лет лишения свободы. Обжаловать судебное решение можно, на это есть 10 дней.

Как мы уже сообщали, по результатам расследования из дела группы Тихановского-Статкевича было выделено и направлено в суд 9 уголовных дел в отношении 25 соучастников.

Еще в апреле Агентство теленовостей подготовило фильм о том, как под вывеской "Страна для жизни" перед нами пытались разыграть спектакль, как разгневанное большинство собирается взять власть. Для этого использовались и методы психологической борьбы, и фальсификации, и подкуп активистов, и подготовка к уличной войне.

Подавляющее меньшинство: обратная сторона "Страны для жизни" Тихановского

Кадры из фильма говорят сами за себя. Тихановский и его соратники планировали изменить общественное мнение в Беларуси и совершить цветную революцию.













Это тот момент, когда дух закона совпал с буквой закона и плюс справедливость. Согласитесь, по таким статьям, когда шла организация подготовки массовых беспорядков с целью свержения власти насильственным путем (а это по большому счету уничтожение государства), не должны прощаться. Более того, подстрекательство, создание террористических групп. Николай Щекин, завотделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси

Не обошлось и без еврокарусельщиков

И сегодня у стен Гомельского СИЗО, где оглашали приговор Тихановскому, Статкевичу и еще четырем фигурантам, не обошлось и без европровокаторов.

"Таким образом, мы выражаем свою солидарность.

- Госпожа посол, а как быть с тем, что они призывали к неконституционному свержению правительства?

- Я все сказала.

- Их суд признал преступниками, Вы за преступников вступаетесь?"