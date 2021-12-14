3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Точка в деле Тихановского: он приговорен к 18 годам колонии усиленного режима
Сроки для единомышленников чуть меньше. Создателю проекта "Сканер" по деанону белорусских силовиков Дмитрию Попову - 16 лет, столько же оператору Сакову. Медиакураторы "беломайдана" Цыганович и Лосик приговорены к 15 годам. Николай Статкевич - он же идейный вдохновитель Тихановского - 14 лет лишения свободы. Обжаловать судебное решение можно, на это есть 10 дней.
Как мы уже сообщали, по результатам расследования из дела группы Тихановского-Статкевича было выделено и направлено в суд 9 уголовных дел в отношении 25 соучастников.
Еще в апреле Агентство теленовостей подготовило фильм о том, как под вывеской "Страна для жизни" перед нами пытались разыграть спектакль, как разгневанное большинство собирается взять власть. Для этого использовались и методы психологической борьбы, и фальсификации, и подкуп активистов, и подготовка к уличной войне.
Подавляющее меньшинство: обратная сторона "Страны для жизни" Тихановского
Кадры из фильма говорят сами за себя. Тихановский и его соратники планировали изменить общественное мнение в Беларуси и совершить цветную революцию.
Это тот момент, когда дух закона совпал с буквой закона и плюс справедливость. Согласитесь, по таким статьям, когда шла организация подготовки массовых беспорядков с целью свержения власти насильственным путем (а это по большому счету уничтожение государства), не должны прощаться. Более того, подстрекательство, создание террористических групп.
Не обошлось и без еврокарусельщиков
И сегодня у стен Гомельского СИЗО, где оглашали приговор Тихановскому, Статкевичу и еще четырем фигурантам, не обошлось и без европровокаторов.
"Таким образом, мы выражаем свою солидарность.
- Госпожа посол, а как быть с тем, что они призывали к неконституционному свержению правительства?
- Я все сказала.
- Их суд признал преступниками, Вы за преступников вступаетесь?"
Какое отношение к работе евродипломатов в нашей стране имеет дело белорусских преступников? Об этом мы расскажем уже вечером, смотрите большой репортаж в"Панораме".
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все