Точки роста экономики, скрытые угрозы, кооперация: что обсуждают эксперты на конференции в Минске

В Минске проходит XXVII Международная научная конференция "Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития".

На два дня - 22 и 23 октября - белорусская столица стала главной экспертной площадкой для обсуждения ключевых драйверов реального сектора экономики, инвестиций и региональной политики.

Мероприятие организовано Научно-исследовательским экономическим институтом и Минэкономики. Форум собрал экономистов, представителей министерств, учебных заведений, зарубежных гостей.

22 октября первый день работы конференции, и он полностью отдан под так называемый мозговой штурм. Фокус сосредоточен на том, как защитить экономику от внешних шоков.

В центре внимания экспертов Программа соцэкономразвития Беларуси до 2030 года. Приоритеты определены четко: демографическая безопасность, технологический рывок, укрепление обороноспособности, развитие туризма и производств. Особый акцент на сильные регионы. Инициатива "Один район - один проект" уже задает темп развитию небольшим городам. Опыт интересен.

Арина Суворова, замдиректора Института экономики УРО РАН (Россия): "Очень важно выявить сильные стороны, которые есть у каждого региона. У кого-то они более ярко выражены, и мы понимаем: это мировой центр, например, металлургии, это мировой центр туризма, это, может быть, национальный центр, макрорегиональный центр. Есть регионы - "скрытые алмазы", у которых есть интересные проекты, есть какие-то точки роста, но, возможно, мы их пока не видим. Возможно, сами регионы их не видят. И очень важно нам, в том числе тем, кто занимается вопросами территориального развития, территориального планирования, эти сильные стороны увидеть, показать, может быть, даже и самим регионам".

Сегодня важно не только видеть достижения в той или иной сфере, но и в условиях мирового кризиса работать на опережение - вовремя замечать внешние угрозы и быстро реагировать на них. Эксперты пытаются определить будущие точки роста - по сути заглянуть за горизонт и уже сегодня просчитать формулу экономического успеха на многие годы вперед. И в этом деле искусственный интеллект, уверяют, точно не лучший помощник.

Андрей Картун, зампредседателя правления Национального банка Беларуси: "Искусственный интеллект помогает в когнитивных функционалах профессионала, эксперта, экономит ему время, но в то же время, если забегать вперед, он очень сильно ошибается. И здесь очень важно быть экспертом и погружаться в глубину вопросов, изучать все с разных сторон, оценивать управленческие риски".

В центре внимания экспертов развитие реального сектора экономики, импортозамещение и промкооперация, высокотехнологичные производства и развитие экспорта. Эффективная работа во всех сферах. Каждый рубль инвестиций, каждое решение должны работать на рост производительности, доходов и благосостояния людей.

Главная задача на сегодня - выработать стратегию, предложения, которые позже лягут на стол правительства.