Точки роста в сотрудничестве Беларуси и Узбекистана назвала аналитик Абухович

В Беларусь с официальными визитом прибыл Президент Узбекистана. Две страны делают ставку на стратегическое партнерство и масштабную промышленную кооперацию.

Какие главные точки роста сегодня в отношениях между Минском и Ташкентом, в студии "Первого информационного" рассказала аналитик Юлия Абухович.

"Точки роста заключаются в том, что Республика Беларусь и Узбекистан - это две страны, которые одинаково подходят к тому, что происходит в мире, каким они видят мир. Это невмешательство во внутреннюю политику, это многополярный мир и развитие именно стратегического сотрудничества", - отметила аналитик.

По ее словам, в отношениях с Узбекистаном Беларусь, как и со многими другими партнерами, переходит к развитию не просто торговых отношений, а именно промышленной кооперации, что позволит передать Узбекистану накопленный опыт и наработки, в которых нуждается центральноазиатская республика, поскольку она выбрала путь серьезного развития своей экономики.

"Узбекистану необходима наша сельскохозяйственная техника для развития своей индустрии, а также наработки в фармацевтике, биотехнологиях, образовании. То есть это все те сферы, в которых Республика Беларусь уже достигла достаточно серьезных результатов и с удовольствием и с успехом тиражирует, так скажем, свой опыт на страны-партнеры", - отметила аналитик.

Беларуси же интересен партнер, который является членом СНГ и ШОС. "Для нас это развитие стратегического партнерства и демонстрация успехов Республики Беларусь и совместных успехов Беларуси и Узбекистана странам - соседям того же Узбекистана", - подытожила Юлия Абухович.

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