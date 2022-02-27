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Точная картина хода голосования на референдуме от Центризбиркома

Несмотря на то, что фактически наш референдум уже состоялся, активность избирателей не спадает. И точную картину о ходе голосования аккумулирует Центризбирком.

Там продолжает работу наша выездная студия. На прямой связи Ольга Анищенко.

Оперативные данные озвучил зампредседателя Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Вадим Ипатов (видео).

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