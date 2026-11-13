Только совместными усилиями можно побороть терроризм, считает эксперт Тиханский

Противодействие терроризму в современных реалиях - задача всеобщая. Эксперты отмечают, только совместными усилиями можно обеспечить спокойствие в государстве и безопасность в регионе.

Александр Тиханский, военно-политический аналитик:

"Отдельно наш Президент призвал усилить взаимодействие ОДКБ, ШОС, СНГ и БРИКС в противодействии терроризму. Это, мне кажется, наиболее значимый и прагматичный тезис. На сегодняшний день террористические угрозы не признают никаких государственных границ. Они используют незаконную миграцию, нелегальный оборот оружия, финансовые каналы, интернет, социальные сети. Поэтому эффективная борьба с терроризмом требует четкого, быстрого обмена информацией, совместной подготовки сил, согласованной работы спецслужб и правоохранительных органов. Как раз у ОДКБ, ШОС, СНГ могут быть разные задачи, даже состав участников и политическая специфика, но именно это может стать не проблемой, а преимуществом".