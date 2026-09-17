Только вместе можно преодолеть любые испытания: как проходит День народного единства в Березе

День народного единства - символ нерушимой связи поколений и гордости за родную страну.

Береза - город общенациональной памяти. Сюда приезжают неравнодушные белорусы со всей страны. В знак глубокого уважения к людям, которые сохранили нацию, к мемориалу на месте бывшего концлагеря "Береза-Картузская" возлагают цветы.

В 30-е гг. ХХ века здесь в "красных казармах" содержали людей, выступавших против польской власти. Но даже тяжелые испытания не смогли сломить стремление белорусов сохранить свою идентичность и быть единым народом.

Сегодня Беларусь укрепляет продовольственную безопасность, развивает экономику, социальную сферу, образование и культуру. В экономике Беларуси занято более 4 млн человек, а пятая часть из них - молодежь. В единстве и созидательном труде строим настоящее и будущее страны.

Вячеслав Метлицкий, председатель Березовского райисполкома:

"Березовский район с уверенностью смотрит в будущее. У нас многоотраслевое хозяйство, развиты и промышленность, и сельское хозяйство. Здесь есть крупные предприятия, которыми мы по праву гордимся. Производим молочные продукты, мясные продукты. Широко развиты малый и средний бизнес, торговля, общественное питание. Поэтому в полной мере жители Березовского района могут сказать о том, что День народного единства - это их праздник. Своим трудом мы добиваемся новых планок в нашем развитии".

История учит: только вместе, плечом к плечу, упорным трудом можно преодолеть любые испытания.