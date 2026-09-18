"Только здесь я буду дома": молодежь о патриотизме на форуме ко Дню народного единства

Как белорусы будут сохранять хрупкое единство, пока их пытаются сломать извне? Урок истории и геополитики от Президента Беларуси Александра Лукашенко породил почву для размышления творцам и лидерам мнений. Решения молодежь формулировала прямо со сцены Дворца спорта.

День народного единства - самый молодой государственный праздник о борьбе, что пережил народ век назад, борьбе "беларусамі звацца" по праву.

Во Дворце спорта собрались более 3 тыс. лидеров и творцов, волонтеров и специалистов, преданных Беларуси своим делом. Им предстоит распоряжаться тяжелейшим грузом - независимой страной, которую так и норовит Запад загнать под плетку. Чтобы не забыть, кто мы и откуда идем, равняться стоит на символы, что так трепетно берегли предки.

На главной сцене, рядом с национальным флагом, символ триумфа народного объединения - знамя Белорусской Советской Социалистической Республики, которое нашли в 1939 году в Белостокской области Западной Беларуси. Уже совсем скоро это знамя станет одним из самых главных экспонатов Национального музея Беларуси.

Нематериальные идеалы, но им главное место в рассказе о белорусах: миролюбие, героизм, красота белорусской женщины и трудолюбие. Об этом пели на форуме.

Тарас Присяжнюк, солист Большого театра Беларуси:

"Белорусы - миролюбивый, дружелюбный народ. Это заложено генетически в этом народе, это чувствуется в повседневной жизни, в работе".

Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:

"Традиции сохранены в Беларуси и не утеряны. Нужно знать такие события, важные даты для нашей страны".

Амалия Сухан, обладатель Гран-при Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2025":

"Молодежь знает, как дальше двигаться и продолжать движение вместе, всей большой страной".

Лидеры мнений говорили с многотысячным партером, готовы ли их сверстники повторить подвиг героев и как.

Часто ли задумываемся, через что прошли прадеды, чтобы мы могли мечтать? Рассуждали о национальном базисе и его сохранении.

Денис Трофимчик, агроблогер:

"Очень важно и гордо работать в сельском хозяйстве. Не надо этого бояться, можно и развиваться, и отдыхать".

Марта Шимулевич, финалистка конкурса "Мисс Беларусь - 2023":

"Сейчас женщине не нужно выбирать: быть хозяйкой или карьеристкой. Мы сильны и можем сделать все, чтобы это успешно совмещать. Все реально, все возможно, и мы со всем справимся".

Государство годами трудилось над комфортными условиями для жизни. Молодежь их замечает, ценит и за это не променяет никогда белорусский паспорт.

Полина Корнева, лауреат Национальной литературной премии Беларуси, студентка БГМУ:

"Есть такие люди, которые спрашивают, собираюсь ли уехать потом, когда получу здесь образование. Я говорю: "Нет". Потому что я хочу лечить свой народ, хочу писать для своего народа. Меня нигде не будут принимать так, как в моей стране. Потому что только здесь я буду дома. Я искренне хочу в своей жизни продвигать именно славу белорусов, показать, что мы самые лучшие".

Его отмечает и глава государства. Собрались люди с амбициями и целями. Тем не менее, урок истории и геополитики от Президента породил каждому почву для размышления.

"Очень ценные слова от Президента", - отметил участник форума.

Время брать ответственность и быть готовыми стойко держать удары судьбы. Усвоен ли урок, узнаем в будущем.