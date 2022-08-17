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Только 6,5 % сахара ушло на экспорт

Примерно 6,5 % сахара, реализованных белорусскими комбинатами, поставлено на экспорт. Из 100 тонн 93,4 ушло для внутреннего потребителя. Об этом заявил начальник управления концерна "Белгоспищепром" Игорь Груцо.

Для защиты собственного рынка и обеспечения белорусов сахаром по доступным ценам и в желаемых объемах правительство приняло решение еще на полгода - до февраля 2023 года - продлить режим лицензирования продаж белорусского сахара на экспорт.

По результатам реализации данного постановления мы увидели, что удалось, первое - в полном объеме удовлетворить спрос на внутреннем рынке; второе - это не препятствовало реализации сахара на экспорт. То есть нам удалось в том числе на определенных внешних рынках заработать валютную выручку и привезти ее в страну.
Игорь Груцо, начальник управления концерна "Белгоспищепром"

Более высокие цены сегодня на ряде рынков, в том числе соседней Российской Федерации. "Границы как таковой не существует между нашими государствами. Есть определенные риски повышения цен и бесконтрольного вывоза белого сахара за пределы Республики Беларусь, - считает Груцо.

По его словам, именно эту проблему позволяет решать постановление о продлении лицензирования. "Благодаря ему мы сможем более точечно контролировать как внутри страны, так и вывод его [сахара] за рубеж", - подытожил специалист Белгоспищепрома.

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