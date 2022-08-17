Только 6,5 % сахара ушло на экспорт

По результатам реализации данного постановления мы увидели, что удалось, первое - в полном объеме удовлетворить спрос на внутреннем рынке; второе - это не препятствовало реализации сахара на экспорт. То есть нам удалось в том числе на определенных внешних рынках заработать валютную выручку и привезти ее в страну.

Игорь Груцо, начальник управления концерна "Белгоспищепром"