"Только бы не повторилась война" - Анна Згурская поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной

О войне, которая в памяти наших современников, сегодня напоминают ветераны, участники Великой Отечественной и узники нацистских концлагерей. И в Год исторической памяти мы продолжаем фиксировать их воспоминания.

Сегодня отправляемся в Червень к местной легенде Анне Петровне Згурской. С ней встретилась Наталья Бордиловская.

"Огненные 40-е" для Анны Петровны Згурской - самое начало ее жизни. Анечке было пять, когда в марте 1944-го ее с мамой, сестричкой и братиком фашисты забрали из деревни в Рогачевском районе и перевезли в Озаричи.

Память маленькой девочки, тем более в экстремальных условиях, сохранила только отрывки воспоминаний. Но, даже то малое, о чем рассказывает малолетний узник, трагические хроники нашей истории.

Несмотря на испытания, выучилась. Мечтала стать учительницей, но на педагога не поступила. Получила экономическое образование, вся жизнь была с цифрами. Но юношескую мечту - работать с детьми - реализовала... на пенсии.

С недавнего времени встречи Анны Петровны и школьников стали более частыми: в учебном заведении организуется военно-патриотический клуб. Для его участников Анна Згурская - почетный гость, пример силы и человечности.