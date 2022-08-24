3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Только бы не повторилась война" - Анна Згурская поделилась воспоминаниями о Великой Отечественной
О войне, которая в памяти наших современников, сегодня напоминают ветераны, участники Великой Отечественной и узники нацистских концлагерей. И в Год исторической памяти мы продолжаем фиксировать их воспоминания.
Сегодня отправляемся в Червень к местной легенде Анне Петровне Згурской. С ней встретилась Наталья Бордиловская.
"Огненные 40-е" для Анны Петровны Згурской - самое начало ее жизни. Анечке было пять, когда в марте 1944-го ее с мамой, сестричкой и братиком фашисты забрали из деревни в Рогачевском районе и перевезли в Озаричи.
Память маленькой девочки, тем более в экстремальных условиях, сохранила только отрывки воспоминаний. Но, даже то малое, о чем рассказывает малолетний узник, трагические хроники нашей истории.
Несмотря на испытания, выучилась. Мечтала стать учительницей, но на педагога не поступила. Получила экономическое образование, вся жизнь была с цифрами. Но юношескую мечту - работать с детьми - реализовала... на пенсии.
С недавнего времени встречи Анны Петровны и школьников стали более частыми: в учебном заведении организуется военно-патриотический клуб. Для его участников Анна Згурская - почетный гость, пример силы и человечности.
Анна Петровна живет одна. Есть внучки и правнуки, приезжают, помогают. Школьная молодежь не дает долго быть в одиночестве. За сегодняшнюю детвору, за всех юных каждый день женщина пребывает в молитве: "Только бы не повторилась война. Только бы сегодняшние молодые жили под мирным небом".
Президент
Все
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов