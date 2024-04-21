"Только народ вправе решать свою судьбу" - тактика Александра Лукашенко в середине 90-х оказалась как никогда актуальной и сегодня

Всебелорусское народное собрание уже доказало свою эффективность в новейшей истории страны. Эволюция народного вече основана на многовековом опыте государственного строительства наших предшественников. С 1996 года проведено шесть ВНС. Нынешнее – седьмое и первое в новом статусе.

Каждое собрание внесло важный вклад в обеспечение мира и стабильности в обществе, в поступательное и эффективное развитие белорусского государства. В историю заглянула Вероника Бута.



"Только народ вправе решать свою судьбу" - тактика молодого политика в середине 90-х оказалась как никогда актуальной и в сегодняшние дни.



1996-й. В стране сложная политическая обстановка. Гиперинфляция, дыры в госбюджете, неопределенность и слабая государственная система.



Фундаментальный момент для судьбы Беларуси - I Всебелорусское народное собрание. По инициативе Президента в минском Дворце спорта, самом вместительном в то время зале республики, соберутся почти 5 тыс. делегатов.



Мы стоим перед выбором: или Беларусь будет оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков, или же мы установим надлежащий правопорядок и направим все силы народа на решение неотложных проблем. В эти дни решается судьба не Президента, не института президентства, а судьба всего белорусского народа, будущее наших детей и внуков. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Показателен состав делегатов первого собрания - отражение белорусского общества.



Выборы делегатов проводились на заводах и в колхозах, в научных учреждениях и учебных заведениях, в воинских частях и по месту жительства граждан. В целом в выдвижении делегатов приняли участие свыше 2 млн человек. Сложно поспорить, что Всебелорусское народное собрание было сформировано путем свободных демократических выборов.



Все транслируется в прямом эфире телевидения и радио. Александр Лукашенко предлагает не шоковую терапию, как некоторые "свядомые" политики, а пятилетнюю стратегию с акцентом на социально ориентированную экономику. Оглядываясь на десятилетия назад, уверенностью можно сказать - Беларусь выбрала правильный курс! Общими усилиями к новому ВНС страна справилась с критическими угрозами 90-х.



Девиз второго собрания уже звучит "За сильную и процветающую Беларусь". Показатели роста производства и денежных доходов лучшие в СНГ. Появится даже термин "Белорусская модель экономического развития".



ВВП страны увеличился более чем на треть, инфляция больше не зашкаливает, а дефицит госбюджета заметно сокращается.



Делегаты принимают новую программу на пятилетку, акцент в которой делают на решении жилищной проблемы и обеспечении продовольственной безопасности. К слову, в 2001-м открывают традицию проведения таких форумов в столичном Дворце Республики. Здесь ВНС и пропишется.



"Государство для народа" - лозунг третьего собрания. Одновременно эту фразу назовут идеологическим стержнем страны. Речь идет уже не о выживании, а о повышении качества жизни.



Мы с вами построили суверенное государство. Теперь нам нужно его сделать как можно более удобным для жизни наших людей. Поэтому главный девиз следующей пятилетки - это государство для народа, для нашего человечества. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



В дни третьего всенародного форума работает горячая линия - можно направить вопрос лично Президенту. Людей волнуют жилищные вопросы и льготные кредиты. Ключевые задачи - рост зарплат и увеличение господдержки семьи, модернизация производств.



"Наш исторический выбор - независимая, сильная и процветающая Беларусь". Спустя пять лет вновь избранные делегаты сойдутся во мнении - ломать ничего не надо, надо сохранить национальную модель социально ориентированной экономики.



Акцент - на улучшение инвестиционного и бизнес-климата, развитие высокотехнологичных производств, рост экспорта.



Воля белорусского народа - единственная легитимная сила, которая может и должна выбирать судьбу государства. И она не нуждается ни в каких внешних оценках - ключевой тезис не только четвертого собрания, это курс строительства белорусского государства!



"Вместе за сильную и процветающую Беларусь!". Пятый форум стартует в день, который на десятилетия определил судьбу нашей страны. Символическая дата - 22 июня‬. Народу, который одержал верх над фашизмом, любые трудности по плечу. Александр Лукашенко говорит о том, почему так важно быть вместе. Актуально и сегодня!‬



Единство народа, мобилизация - вот что нужно чтобы выстоять в плохое время, но и для того, чтобы предотвратить его приход. Сберечь мир в стране и сберечь саму страну. В связи с этим обороноспособности и безопасности нашего государства мы придаем первостепенное значение. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Ставка на инновации и инвестиции - это залог экономического роста. Ставка на экспорт - в нем видят источник прибыли и доходов. Важна занятость. Есть работа, значит, есть возможность для каждого обеспечить себя и свою семью. Акцент на информатизацию - это позволит продвинуться и стать более конкурентоспособными. Масштабный проект пятилетия - строительство Белорусской АЭС.



"Единство! Развитие! Независимость!" Это не просто слоган шестого форума, а слова, отражающие дух времени, три кита, на которых выстраивается будущее страны. Переломный момент, сравнимый разве что с развалом Союза и непростыми 90-ми.



Беларусь подверглась жестокой атаке извне. Повторяю: жесточайшей атаке извне. Мы удержали свою страну. Мы были и есть монолит. В этом наша сила. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Намеченные приоритеты: стабильность в обществе и рост благосостояния граждан. В планах на будущую пятилетку создать крупные промышленные кластеры, расширять энергетическую инфраструктуру. Сразу два знаковых проекта предложено реализовать в социальной сфере - это здоровая нация и многодетная Беларусь. На VI Всебелорусском народном собрании прозвучала идея установить в стране День народного единства.



ВНС 2024-го впервые проходит в новом статусе, он закреплен поправками в Конституцию 2022 года. В свете мировой турбулентности на первый план выходят вопросы безопасности. Народное вече рассмотрит новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.

