Пользователи соцсетей словно устроили негласный конкурс на лучший урожай в топе грибы и ягоды. Тем временем растет и печальная статистика жертв тихой охоты. Только в Минской области до сих пор идут поиски 43 человек. Все эти люди отправились за дарами природы, но найти путь назад не смогли. Спасательные операции проходят практически по всей стране. В них задействованы десятки людей и современная техника. И даже такой размах не гарантирует счастливого финала. Предсказать результаты поисков невозможно - чаще всего в категории риска - дети и пожилые люди.



Как обезопасить себя и что делать, если все же знакомая тропинка привела не туда, знает Карина Пашкова. Около трех суток родственники, милиция и волонтеры искали пенсионера из Борисовского района. Он отправился прогуляться по опушке леса и собрать грибов. Но прогулка затянулась.

За помощью родственники пошли в милицию. Спасательную операцию развернули почти сразу, ведь время в данном случае играет против. Второй день поисков также оказался безрезультатным. Только на третьи сутки пенсионера удалось отыскать.

Пожилого мужчину сразу передали медикам. Его удалось спасти. Однако счастливый финал у таких историй бывает не всегда.

Специалисты говорят, главный фактор в таких вопросах - время. И терять его нельзя. Чем раньше начнутся поиски, тем выше шансы найти человека живым. Особенно велика эта возможность в первые трое суток.

Если путь домой вы все же потеряли и выйти из леса самостоятельно не получилось в течение получаса, профессионалы рекомендуют оставаться на месте. Это может значительно облегчить поиски.

Отправиться на помощь спасатели готовы ежедневно. Аккумуляторы фонарей и GPS-трекеров заряжены. Ведь просьба о помощи может поступить в любую минуту. Каждый день только координаторы поисково-спасательного отряда принимают по 5-6 заявок. Некоторые люди сами выходят из леса. Другим нужна помощь профессионалов. Чаще всего в группе риска оказываются дети и пенсионеры.