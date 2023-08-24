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Только вместе можно защититься от внешних угроз и сохранить реальный суверенитет
Только вместе мы сможем защититься от внешних угроз и сохранить реальный суверенитет. Об этом 24 августа говорили в программе "Скажинемолчи".
Гости в студии - председатель Республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси" Николай Зарубицкий и пресс-секретарь объединения Ирина Синькевич. 20 августа 3 года назад стартовал первый автопробег "За единую Беларусь", с которого и выросло общественное объединение "Патриоты Беларуси".
Участники программы исколесили всю Синеокую. За это время оппоненты пытались устраивать и провокации, и диверсии. И даже поступали угрозы в адрес активистов. Но настоящих патриотов это не сломило. Ведь задача была - поддержать Президента Беларуси Александра Лукашенко и отстоять независимость государства. К слову, не только автопробегами.
"Патриоты Беларуси" реализуют множество социальных проектов. Отдельный акцент сделан на тему Великой Отечественной войны. Например, узнать много фактов из истории можно теперь и в озвучке благодаря табличкам с QR-кодами на мемориалах по всей стране. На данный момент оцифровано более 1,5 тыс. историй, а в этом году планируется еще тысяча.
Проезжая все 118 районных центров, как только мы выехали за город Минск и за Минскую область по началу 2021 года, была вообще другая обстановка. Там весь народ был за Александра Григорьевича, там просто такое теплое отношение было, что оно очень сильно отличалось и от Минской области тогда, и от города Минска. Уже в 2022 году, когда мы ехали, все поменялось уже, все ровненько было, везде было хорошо. Но вот я вспоминаю 2021-й, такое впечатление, что оппозиция ставку делала на город Минск, Минскую область, что окружает Минск, чтобы показать, что якобы все против, и на градообразующие предприятия.
"С молодежью работаем, им интересно становится. Они видят, насколько это искренне у нас внутри происходит, они помогают: где-то что-то пишут, истории находят и памятники оцифровывать помогают. Нельзя быть безучастным к своей стране, мы должны своим примером своим детям показывать, как нужно любить родину, и тогда уже не смогут переломать даже информационно наших детей", - уверена Ирина Синькевич.
С чего начиналось объединение и планируется ли преобразовать "Патриотов Беларуси" в партию, вы узнаете в интервью на YouTube-канале "Беларусь 1".
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