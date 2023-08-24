Только вместе можно защититься от внешних угроз и сохранить реальный суверенитет

Проезжая все 118 районных центров, как только мы выехали за город Минск и за Минскую область по началу 2021 года, была вообще другая обстановка. Там весь народ был за Александра Григорьевича, там просто такое теплое отношение было, что оно очень сильно отличалось и от Минской области тогда, и от города Минска. Уже в 2022 году, когда мы ехали, все поменялось уже, все ровненько было, везде было хорошо. Но вот я вспоминаю 2021-й, такое впечатление, что оппозиция ставку делала на город Минск, Минскую область, что окружает Минск, чтобы показать, что якобы все против, и на градообразующие предприятия.

Николай Зарубицкий