Только вместе мы можем сохранить страну - призыв делегатов Всебелорусского народного собрания

"В условиях мировой пандемии коронавируса, экономической турбулентности, глобальных и региональных международных конфликтов важно оставаться едиными! Только вместе мы можем сохранить страну!". Пожалуй, именно эта мысль красной нитью прошла через все народное вече. С таким призывом делегаты Всебелорусского народного собрания выступили и в принятом обращении к соотечественникам.



"Изменения нужны, и они будут - эволюционные, направленные на усиление конституционных полномочий законодательной и исполнительной ветвей власти, повышение уровня коллективной ответственности за формирование и функционирование политической системы, вовлеченности граждан в непосредственное управление государственными делами путем придания Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа. Самые широкие слои населения примут участие в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики. Государство поддержит все созидательные инициативы гражданского общества, обеспечивающие решение конкретных социально-экономических проблем и улучшение качества жизни людей.

Вместе мы ответим на все вызовы и угрозы, сделаем все для сохранения мира и процветания нашей любимой Родины. Наша сила - в единстве. Беларусь у нас одна".



