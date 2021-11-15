Толпа беженцев на погранпереходе "Брузги" вплотную приблизилась к полицейской сцепке. Ситуация напряженная. Польские силовики стоят плотными рядами, водомет подогнали непосредственно к заграждению, беженцы не проявляют агрессии. Они продолжают ждать решения о предоставлении гуманитарного коридора. Предлагаем вам видео без комментариев.