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Толпа беженцев на погранпереходе "Брузги" вплотную приблизилась к полицейской сцепке

Толпа беженцев на погранпереходе "Брузги" вплотную приблизилась к полицейской сцепке. Ситуация напряженная. Польские силовики стоят плотными рядами, водомет подогнали непосредственно к заграждению, беженцы не проявляют агрессии. Они продолжают ждать решения о предоставлении гуманитарного коридора. Предлагаем вам видео без комментариев.

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