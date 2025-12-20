3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Толвински: США понимают, что ключом к установлению хороших отношений с Россией является Беларусь
Встреча представителей команды Дональда Трампа с Александром Лукашенко - это логичный шаг новой американской администрации, который ставит в неловкое положение официальную Варшаву. Таким мнением поделился председатель польской оппозиционной партии "Фронт" Кшиштоф Толвински в "Актуальном интервью".
"Я очень рад этому. Мы обсуждали, что эти вещи произойдут просто благодаря новой администрации Трампа", - заявил эксперт. По его мнению, Вашингтон ведет "серьезную классическую политику", видя в Беларуси стратегического посредника.
"С глобальной точки зрения Соединенные Штаты понимают, что ключом к установлению хороших отношений с Российской Федерацией является Республика Беларусь и политик мирового уровня - Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко", - подчеркнул Кшиштоф Толвински.
Этот курс, как считает политик, должен заставить Польшу кардинально пересмотреть свою позицию: "Польское общество и польские власти должны серьезно задуматься о своих отношениях с Республикой Беларусь, извиниться перед белорусскими властями и белорусским обществом за все то негативное, что мы совершили в политическом плане. Без извинений, безусловно, сотрудничества не будет".
Однако нынешние польские власти, по его словам, находятся в шоке от действий своего главного союзника. "Польское государство не признает своего соседа, Президента Республики Беларусь. Мировая держава - Соединенные Штаты - общается с Александром Лукашенко. И, конечно же, вполне естественно, что они его признают. Поэтому польские политики и значительная часть польского общества находятся в шоке", - пояснил Кшиштоф Толвински.
Эксперт убежден, что Варшава проиграла в своем подходе к региону: "Они потрясены и огорчены своим поражением. Они осознают, что в своем понимании государственности, в понимании своего политического пути, они просто проиграли". Он выразил надежду, что "польская политика постепенно вернется в нормальное состояние".