Все то, к чему мировой спорт ведет группа политически ангажированных функционеров, придется разбираться будущим поколениям. На минувшей неделе в Минске вновь прошел национальный форум атлетов Беларуси и России, в дни которого состоялся ряд конструктивных дискуссий.

Наши страны вновь подчеркнули, что спорт призван оставаться вне политики, именно такие основы в ХIХ веке закладывал барон Пьер де Кубертен. Но в современном мире этому активно препятствуют на верхушке мирового спорта.

Андрей Козлов на примере двух чиновников, которые стремительно погружают мировой спорт в кризис, показал, что их слова - системная ложь.

Сегодня поговорим о двух мужчинах, которых многие даже знают. Глава МОК (Международного олимпийского комитета)немец Томас Бах и главный в легкоатлетическом мире британец Себастьян Коэ были отличными атлетами. Оба на момент карьеры попали на время холодной войны, то есть олимпийского кризиса и бойкотов, и оба сегодня врут всему миру.

Далее несколько примеров, после которых Олимпиада в Берлине покажется "веселыми стартами" в сравнении с Олимпиадой в Париже.

Давайте сначала вернемся в 2013 год, к пресс-конференции в канун (вы только представьте!)чемпионата мира по легкой атлетике в Москве. На тот момент вице-президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коэ рассыпался в похвалах России и проронил одно слово, которое наверняка все "свободномыслящие" покровители Коэ постарались затереть на просторах интернета.

Игры 1980 года в Москве определили мою жизнь. Именно с того момента вся моя судьба связана с олимпийским движением. Конечно, мне приятно и волнительно находиться в "Лужниках". Тогда, 33 года назад, все было по-другому, но устанавливались мировые рекорды, одерживались блистательные победы. Я рад, что тогда британские атлеты приехали на Игры, которые бойкотировали некоторые страны. Скажу так, я против любых бойкотов, потому что они затрагивают лишь одну группу, и это спортсмены. Я приехал в Москву в 1980 году и выиграл две медали, а некоторые так и не смогли реализовать свой шанс. Международный спорт не является препятствием для каких-либо перемен, это мощный катализатор, который способствует развитию всего мирового сообщества. Себастьян Коэ, вице-президент Международной федерации легкой атлетики (2013 г.)

Слово, о котором мы говорили выше, - "бойкот". Разобравшись, можем сказать, что бойкот - это именно то, что делает Себастьян Коэ по отношению к российскому спорту и особенно к нам, белорусам, весь свой срок пребывания во главе мировой атлетики.

Малый академический словарь трактует слово "бойкот" как прием политической и экономической борьбы, заключающийся в отказе устанавливать и поддерживать отношения с государством, организацией, учреждением или отдельным лицом.То есть то, чем Коэ занимается сейчас, и есть бойкот. Значит, он врал либо тогда, либо пляшет под дудку своих кураторов прямо сейчас.

В 2015 году Себастьян Коэ был избран (в мировом спортечитай как "назначен") главой Международной федерации легкой атлетики. Спустя пару месяцев он приостановил членство российской королевы спорта, которое длится до сих пор (вскоре уже будет 9 лет).

Ну а после начала специальной военной операции на юго-востоке Украины под репрессии попал и белорусский спорт. Коэ тут же влетел в определенный политический тренд. Как когда-то на беговой дистанции в московских "Лужниках". Но на деле все куда проще.

На самом деле это какой-то человеческий фактор. Кому-то нравятся белорусские спортсмены, кому-то нет. Кто-то все больше упирается в политику, кто-то пытается отстоять мысль о том, что спорт вне политики. Мы в легкой атлетике, к сожалению, столкнулись с человеком, который просто не любит нас. Ирина Жук, рекордсменка Беларуси в прыжках с шестом

Здесь не нужно пояснять, в чем схожесть нынешнего курса некоторых руководителей мирового спорта и тех, кто находился на своих местах в 1930 годы.

Символ гитлеровской берлинской Олимпиады-1936 - выходец из африканского континента бегун Джесси Оуэнс, который взял четыре золота на тех Играх. В США, цвета флага которого Джесси защищал, тогда царствовал расизм, и говорят, что олимпийский чемпион пробирался на церемонию чествования в своей стране даже через черный ход. По сути, отношение в Берлине во второй половине 1930-х к Джесси было не таким, как в его государстве. Кстати, Советский Союз тогда активно и успешно развивал внутренний спорт, а на Олимпийских играх дебютировал лишь спустя 16 лет.

Ну а теперь внимание вам, господин Томас Бах.

Вообще, Томас Бах старается в сложившихся обстоятельствах понравиться и вашим, и нашим. Но это получается, мягко говоря, не очень. Отстранение, которое импульсивно инициировал МОК весной 2022 года, он постарался вернуть на старые рельсы тут же. Так как быть в тренде - это слишком скоротечно. Недаром взрывная фамилия Томаса Баха на самом деле переводится с немецкого как "ручей, ручеек, река, речушка". Есть еще такой вариант как "поток".

Я уже был свидетелем подобной ситуации в 1976 году, поэтому в 1980-м я как представитель атлетов изо всех сил пытался принять участие в соревнованиях. Но в итоге мне этоне удалось. Именно поэтому я сейчас занимаюсь этой работой, так как не хочу, чтобы будущие спортсмены тоже пострадали от бойкота Олимпийских игр, который пережили мы. Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета

Но на тот момент во многих федерациях обнажилась ксенофобия, которая, видимо, воспитывалась годами. Один из примеров - легкая атлетика, о которой мы говорили ранее.

А пример наплевательского отношения Коэ на слова Томаса Баха о возвращении белорусов и россиян, пусть в таком же ксенофобском нейтральном статусе, подчеркивает, что у них там своя борьба за возможное будущее кресло во главе МОК, и как раз-таки Себастьяна Коэ. Поживем - увидим.

Ксенофобия дословно значит "неприязнь, нетерпимости, ненависть и презрение к людям иной веры, культуры, национальности, представителям других регионов". Критерии МОК о нейтральном допуске россиян и белорусов носят исключительно подобный характер.И обратите внимание, насколько при этом тактичны руководители олимпийских ведомств Беларуси и России.

Нам необходимо сегодня сконцентрировать свое внимание на развитии олимпийского резерва, тех спортсменах, которые уже будут выступать на будущих Олимпийских играх единой командой, когда не будет искусственных противоречий и сложностей. Ведь одна из самых главных задач наших оппонентов - произвести раскол в спортивном сообществе. Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России

В таком случае есть Париж образца 2024 года, когда палестино-израильский конфликт трактуется МОК так: "Спортсмены не отвечают за действия своих правительств". И другой пример: допуск МОК есть, но Европейская федерация гимнастики не пускает на чемпионат Европы блестящую белорусскую спортсменку Алину Горносько и лишает ее олимпийских шансов. Хотя сборная ФРГ, куда в 1980 году входил Томас Бах, бойкотировала Олимпиаду в Москве, ставшую символом мира и добра. Спустя годы этот бойкот выглядит просто глупым, недальновидным и просто идиотским поступком. Разве нет?

Еще один свежий пример: МОК принял очередное бестолковое решение, запретив журналистам из России использовать символику страны на Олимпиаде в Париже. То есть журналистов лишили правте, кто ратует за "свободу прессы".

А глава МОК Томас Бах не решает действительно серьезные вопросы, а популистски, на фоне возможных терактов, социальных трудностей Франции, забастовок, говорит о том, что готов во время Олимпиады окунуться в Сену, в которой высокая концентрация бактерий. И вот здесь время напомнить, что фамилия Баха переводится как "поток".