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Томас Репер: Большинство немцев будут понимать, что происходит, только в январе
"Из-за новых цен на газ жители Германии столкнутся с большими проблемами. В условиях кризиса большинству немцев не по карману даже минимальное повышение стоимости коммунальных услуг". Таким мнением поделился немецкий журналист Томас Репер.
По его словам, многие понятия не имеют, как они покроют новые ежемесячные платежи. А программы правительства для поддержки жителей никак не спасут ситуацию с заоблачными ценами на энергоресурсы.
Если Германию взять, то кто-то уже получил какие-то повышения цен на отопление и электроэнергию. Но в основном люди получают это к концу года, потому что там система такая, что ты каждый месяц платишь определенную сумму, перерасчет по расходам будет к концу года. Поэтому, например, большинство немцев до конца будут понимать, что происходит, может быть, только в январе, когда, во-первых, придет первый счет за предыдущий год и на базе этого пересчета уже новые ежемесячные платежи, которые могут быть выше на 500 евро. И вот этот пересчет даже может составлять несколько тысяч евро. Несмотря на все легенды о богатстве в Европе, они тоже живут от зарплаты до зарплаты. И откуда эти деньги взять? Для многих немцев уже 1000 евро - неподъемная сумма. А если что-то дома сломается? Поэтому они пока не понимают то, что происходит, хотя они уже что-то ощущают. Объявили, что 65 млрд помощь - это был первый шаг, но это было достаточно смешно. Финансирование было непонятно откуда взять, и если взять детали, то они там подняли пособие на детей на 18 евро - это меньше инфляции. Они предоставили пенсионерам 300 евро оплаты, но это даже не покроет один месяц новых расходов. Так что очевидно, что это ничего не даст.
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