Томас Репер: Большинство немцев будут понимать, что происходит, только в январе

Если Германию взять, то кто-то уже получил какие-то повышения цен на отопление и электроэнергию. Но в основном люди получают это к концу года, потому что там система такая, что ты каждый месяц платишь определенную сумму, перерасчет по расходам будет к концу года. Поэтому, например, большинство немцев до конца будут понимать, что происходит, может быть, только в январе, когда, во-первых, придет первый счет за предыдущий год и на базе этого пересчета уже новые ежемесячные платежи, которые могут быть выше на 500 евро. И вот этот пересчет даже может составлять несколько тысяч евро. Несмотря на все легенды о богатстве в Европе, они тоже живут от зарплаты до зарплаты. И откуда эти деньги взять? Для многих немцев уже 1000 евро - неподъемная сумма. А если что-то дома сломается? Поэтому они пока не понимают то, что происходит, хотя они уже что-то ощущают. Объявили, что 65 млрд помощь - это был первый шаг, но это было достаточно смешно. Финансирование было непонятно откуда взять, и если взять детали, то они там подняли пособие на детей на 18 евро - это меньше инфляции. Они предоставили пенсионерам 300 евро оплаты, но это даже не покроет один месяц новых расходов. Так что очевидно, что это ничего не даст.

Томас Репер, журналист (Германия)