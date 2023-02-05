Томаш Грыгуч: Тема репараций очень популярна среди поляков, а с точки зрения международного права - нет никаких шансов

Репарации - это постоянная и безуспешно поднимаемая тема Ярославом Качиньским и партией «Неправо и несправедливость», это происходит традиционно по случаю выборов, которые кстати, пройдут в этом году, эти политики "неправа и несправедливости" знают, что тема Германии и антигерманизма очень популярна среди поляков, цель одна - высокие рейтинги, а с точки зрения международного права нет никаких шансов, что Германия пойдет на уступки, складывается впечатление, что партия «Право и справедливость» ведет антиевропейскую игру и действует против ЕС и Германии, на самом деле это неправда, ПИС одна из самых прогерманских партий, они делают все, что хочет Берлин. Польские так называемые политики за последнее десятилетие сделали все, чтобы сделать нашу страну экономически и политически зависимой от Берлина. Речь о том, что Польша превращается в страну подсобных рабочих, мы производим дворники для "Мерседеса", мы в Польше называем нашу территорию "концентрационный лагерь Польша", потому что мы отдаем себе отчет - все здесь зависит от политики Берлина и Вашингтона. Например, премьер министр Моравецкий счастлив, когда германия позволила нам отправить очередные танки "Леопард" в Украину, поскольку мы в Польше не осознаем, что еще есть у Польши, у нашей армии, потому что вероятно, все важные военные системы, которые у нас были, будут отправлены или уже отправлены в Украину очень скоро.