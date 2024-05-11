Томаш Шмидт: Красивая фраза, что Польша - демократическая страна, на моем примере рушится

Почему судья Томаш Шмидт, имевший доступ к государственной тайне, секретным и особо секретным документам Республики Польша уехал из Польши и просит политического убежища в Беларуси. Что произошло, что он пошел на такой шаг, в программе "Актуальное интервью" - все подробности.



"Я вынужден был бежать из Польши из-за невозможности находиться там в безопасности, - пояснил он. - Поэтому я прошу политического убежища в Беларуси".

По его словам, работая в Министерстве юстиции, он активно интересовался политикой, сферой, способной менять жизнь к лучшему. "И у меня были большие надежды на реформу имеющейся судебной системы. Однако, когда стало понятно, что вместо нее идет речь о политическом контроле со стороны властей над судами, я решил закончить свою карьеру и вернулся к тому, с чего начинал - стал простым судьей. Работал им, мне это нравится".

Томаш Шмидтподчеркнул, что у него стойкие убеждения в том, что Польше для нормальной жизни необходимо восстановить диалог как с Беларусью, так и с Россией. "Более того, я активно продвигал эту тему в общении с некоторыми политиками. И притом, что делалось все непублично, каким-то образом это стало известно наверху", - отметил он.

Вскоре, по его словам, ему стали поступать анонимные звонки с угрозами, а потом совершенно незнакомые люди подходили на улицы и настоятельно рекомендовали уехать из страны, например, в Канаду, Великобританию или США. "Говорили это и тут же уходили. Я не думал уезжать, - сказал Томаш Шмидт. - Однако в какой-то момент от друзей мне приходит предупреждение, что против меня фабрикуется некая информация, чтобы лишить иммунитета судьи. То есть сделать меня полностью беззащитным".

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ

Все это происходило не только с ним, рассказывает Томаш Шмидт. "Павел Войтунек возглавлял в предвыборный период польское антикоррупционное бюро. Он часто говорил, что ему также поступали звонки с угрозами в духе "твоя дочка погибла в автокатастрофе". Конечно, это было неправдой. Это же натуральное психологическое давление, - уверен он. - Войтунек говорил о происходящем с ним публично, но полиция ему никак не помогла. Он также был вынужден сбежать из Польши. Уехал в Молдову и живет там постоянно".

Для того чтобы стали оказывать такой прессинг, давление, достаточно просто сказать, что, например, между Польшей, Беларусью и Россией должен быть налажен нормальный диалог и лучше отказаться от политик конфронтации, считает он. "Если это будет сказано при свидетелях, ты станешь предметом охоты на ведьм, считает Томаш Шмидт. - Репрессивная государственная машина активизируется в твоем направлении. Красивая фраза о том, что Польша - демократическая страна, на моем примере рушится. Мы имеем дело с тоталитарным режимом, который только прикрывается маской демократии. На меня сейчас ополчились весь государственный аппарат, все польские спецслужбы".

В Беларусь, по его словам, он приехал из-за личности Президента Александра Лукашенко. "Я считаю его ответственным лидером. Внимательно наблюдал за тем, как он проводит политику в Беларуси. Он же отстаивает прежде всего интересы белорусского народа, а не чужие геополитические "хотелки", и очень глубоко погружается в сферы, необходимые для суверенитета страны, - обратил внимание он. - Я, например, не могу представить Макрона или другого западного президента, который бы так основательно подходил к вопросам сельского хозяйства. Кроме того, я год назад приезжал в Беларусь, изучал развитие страны. Мои выводы: она замечательное место для ведения дел. Нежелание Запада развивать здесь бизнес, это, скорее, упущение Запада. Вот мощный Китай хочет здесь его развивать. Само собой, Россия. Я считаю, у вас огромный потенциал.

Также он отметил, что присматривался к белорусам и понял, что белорусы люди обязательные, трудолюбивые, стремящиеся к миру и сотрудничеству. "Все это меня и воодушевило на приезд", - отметил он.

В Польше у судьи Томаша Шмидта остались две дочери. "Одна уже взрослая, второй 14 лет. Но я много лет в разводе, а последние четыре года в целях безопасности вообще ограничивал контакты. Думаю, с ними все в порядке", - предполагает он.

Томаш Шмидт уверен, что слов Александра Лукашенко достаточно, что он дал согласие на его охрану. "Беря во внимание авторитет Президента, я думаю, что это тоже распространяется и на защиту моих близких", - считает судья.