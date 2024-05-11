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Томаш Шмидт: О том, что 90 % польских наемников из Украины вернулись уже в гробах, в польских медиа не сообщается нигде
Есть ли в Польше информация об участии польских военных в конфликте на Украине, просачиваются ли в прессу новости о том, что из Украины приходят гробы с польскими военными, поинтересовались в программе "Актуальное интервью" у сбежавшего польского диссидента и судьи Томаша Шмидта, который имел доступ к государственной тайне, секретным и особо секретным документам Республики Польша, и сейчас просит политического убежища в Беларуси.
Официально об этом не сообщается, однако информация о польских наемниках просачивается, сказал он. "В социальных сетях вроде Х (Twitter) она есть. Можно найти даже интервью польских наемников, воюющих на Украине. Однако то, что 90 % из них вернулись уже в гробах, об этом в медиа не сообщается нигде.
Простые поляки абсолютно не хотят, чтобы нашу страну втянули с головой в конфликт на Украине, уверен польский диссидент. "Это совершенно противоречит нашим интересам. Тут простираются, прежде всего, интересы США и Великобритании, но никак не наши", - подчеркнул он.
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Томаш Шмидт обратил внимание, что к беженцам из Украины в Польше сейчас очень резко поменялось отношение. "Сначала люди очень им помогали, а потом все чаще стали обращать внимание на дорогие авто, на которых приезжают украинцы, на то, какую недвижимость они скупают, квартиры стоимостью по 2-3 миллиона злотых. Украинский бизнес начинает уничтожать польский. Оказалось, что их олигархи гораздо богаче наших. Последней каплей стал допуск украинских продуктов, зерна, например, на наш рынок. Попадая к нам без ограничений, оно разоряет польских фермеров. Поэтому начались протесты и блокады дорог. Для нашего сельского хозяйства это вопрос жизни или смерти", - подытожил он.
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