Есть ли в Польше информация об участии польских военных в конфликте на Украине, просачиваются ли в прессу новости о том, что из Украины приходят гробы с польскими военными, поинтересовались в программе "Актуальное интервью" у сбежавшего польского диссидента и судьи Томаша Шмидта, который имел доступ к государственной тайне, секретным и особо секретным документам Республики Польша, и сейчас просит политического убежища в Беларуси.

Официально об этом не сообщается, однако информация о польских наемниках просачивается, сказал он. "В социальных сетях вроде Х (Twitter) она есть. Можно найти даже интервью польских наемников, воюющих на Украине. Однако то, что 90 % из них вернулись уже в гробах, об этом в медиа не сообщается нигде.

Простые поляки абсолютно не хотят, чтобы нашу страну втянули с головой в конфликт на Украине, уверен польский диссидент. "Это совершенно противоречит нашим интересам. Тут простираются, прежде всего, интересы США и Великобритании, но никак не наши", - подчеркнул он.

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