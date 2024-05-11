Европа очень много миллиардов евро вливала в Польшу, с другой стороны влияние США и Британии. Какая конечная цель западных сил, чего они хотят от Польши, в программе "Актуальное интервью" спросили у польского диссидента и судьи Томаша Шмидта, который имел доступ к государственной тайне, секретным и особо секретным документам Республики Польша, и сейчас он просит политического убежища в Беларуси.

"Прежде всего речь идет о вводе войск одной или нескольких стран НАТО на Украину. При этом стоит задача сделать все таким образом, чтобы не надо было задействовать пятую статью Устава НАТО, которая предполагает подключение и других участников Североатлантического альянса. Потому что такие игроки, как США, хотят обезопасить себя от возможного ответного удара, - пояснил он. - Нужна очередная жертва наподобие Украины, чтобы использовать ее как инструмент. Но это только один из возможных сценариев".

Второй вариант, по его словам, - разжигание конфликта на границах Беларуси и России. "Таких сценариев разработано предостаточно. Какой будет использован, будет зависеть от конкретной ситуации в конкретный момент. Естественно, это очень сильно связано со складывающимся положением России на украинском фронте, от ее успехов (они крайне нежелательны). Рубиконом называют, например, взятие Россией Одессы, а также закрепление сил СВО вдоль Днепра. Отсюда и возникают планы втянуть в войну Прибалтику, Польшу".

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Отвечая на вопрос, по его мнению, хотят ли США и Великобритания втянуть Польшу в войну, Томаш Шмидт сказал, что так или иначе вариантов осуществить это предостаточно. "Тут имеются как прямые, так и косвенные сценарии. Посмотрите на Макрона и его попытки возглавить что-нибудь, - обратил внимание польский диссидент. - Он же открытым текстом говорил о желании создать в рамках НАТО коалицию и официально ввести войска на Украину. Они там даже карты показывали, где хотят расставить свою армию, например, под Одессой. Франция в последнее время потеряла много точек влияния в Африке. Это удар и по экономике, и по имиджу. Макрон хочет компенсировать утрату африканских позиций влиянием в других регионах. Контроль над Одессой - это такая квазиколония для надувания статуса Франции как влиятельного игрока в международной политике".

Швейцария в июнепроведет конференцию по мирному урегулированию на Украине в Бюргенштоке,в саммитепримут участие от 80 до 100 стран, Россия на саммит не приглашена. "Там будут консультации по определению текущего состояния Украины. США и их союзники понимают, что сейчас ее положение плачевно и крайне невыгодно. При этом затягивание войны также становится по ряду причин невыгодным. Не буду говорить, что происходит за кулисами, но если не удастся договориться с Россией, останется два варианта: либо постепенное угасание конфликта, либо его эскалация. И последнее более вероятно", - считает он.