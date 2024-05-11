Томаш Шмидт официальной Варшаве: Наладьте диалог с Александром Лукашенко

Какой сигнал своим поступкам хотел донести до официальных властей Польши польский диссидент и судья Томаш Шмидт, имевший доступ к государственной тайне, секретным и особо секретным документам Республики Польша, который сейчас просит политического убежища в Беларуси, рассказал в программе "Актуальное интервью".

Польские господа, вы должны опомниться, обратился он к официальной Варшаве, Польшу могут втянуть в войну, и для страны она станет катастрофой. По его словам, важно, чтобы власти предприняли действия, направленные на нормализацию отношений с Беларусью. "Наладьте диалог с Александром Лукашенко. Он (Президент Беларуси - Прим. ред.), в свою очередь, несколько раз направлял такие сигналы: вы наши соседи, мы можем поговорить. Я считаю, достаточно сесть за стол переговоров, и тогда можно решить все проблемы. Со стороны польских властей я вижу только действия на обострение. Ну и как можно проводить рациональную политику, если ты даже не хочешь разговаривать с соседями?"

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ

Глава Бюро национальной безопасности при президенте Польши Яцек Севера дело судьи Томаша Шмидта назвал не самым большим скандалом и сказал, что он думает, у них многое впереди. Прокомментировать это сообщение попросили польского судью.

"Это надо у него спросить, что он там себе найдет в этих своих спецслужбах, и для кого он работает, если разобраться", - сказал Томаш Шмидт.