Томаш Шмидт: Я рекомендую всем гражданам Польши приехать в Беларусь

Варшавский режим боится, чтобы их граждане не увидели дружелюбную и хорошо функционирующую страну, а в СМИ закрепили ложное и разрушительное представление о Беларуси, создаваемое польскими медиа, - так прокомментировал польский экс-судья Томаш Шмидт ситуацию на западных границах.



"Лукашенко прекрасно понимает намерения правительств Польши, Литвы и Латвии и показывает, что народ Беларуси может гордиться своей родиной. Глава государства также подчеркивает, что Беларусь - открытая и дружественная страна. Он понимает, что негативные действия правительств этих трех стран не перерастают в неприязнь простых граждан к белорусам. Ведь народы, особенно соседние, должны жить в дружбе, сотрудничать, узнавать друг друга и ездить друг к другу в гости.



Я рекомендую всем гражданам Польши приехать в Беларусь. Несмотря на те препятствия, которые польское правительство создает для путешественников, посмотрите своими глазами, что такое Беларусь, как здесь живут люди. Со своей стороны, могу заверить, что вы не пожалеете. Красивая природа, памятники, культура и, прежде всего, очень дружелюбные люди", - подчеркнул Томаш Шмидт.