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Томаш Янковский: Поляки недовольны наплывом украинских беженцев
Число украинских беженцев в Польше уже перевалило за 3 млн. Тенденции к снижению пока не наблюдается, а польские власти не справляются с расходами. По мнению польского политолога Томаша Янковского, официальная Варшава так увлеклась помощью своей независимой соседке, что совсем позабыла про своих граждан. Они проявляют все больше недовольства и ощущают дискриминацию со стороны своего же руководства.
Сейчас в законодательстве нет равенства между украинцами и поляками. Украинцам можно больше. Например, если поляк хотел получить медицинскую страховку, то он для этого должен работать. Украинцам для получения страховки достаточно иметь только украинский паспорт. Такие законы могут ухудшить отношение поляков к жителям Украины. Это можно увидеть в социальных сетях, посмотрев на комментарии поляков. Потому что у нас все средства информации за Украину. Другого мнения просто нельзя говорить. Если говоришь, тебя будут блокировать в соцсетях, если ты не за Украину.
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