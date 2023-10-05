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Томатный сок прямого отжима впервые выпустили в Беларуси

Импортозамещение с натуральными нотками! Томатный сок прямого отжима впервые выпустили в Беларуси. Специальную рецептуру разработали на Стародорожском плодоовощном заводе. С конвейера сходят сразу два новых продукта: с сахаром и солью, и такой же сок без добавок (для диабетического и правильного питания). В планах на этот год - почти 30-40 тыс. бутылок. Кстати, первую томатную партию можно дегустировать.

Сок изготавливается не из концентрированной томатной пасты китайского или иранского производства, как мы привыкли, а из наших грунтовых помидоров, которые поступают к нам на завод, проходят лабораторный инфекционный контроль. Дальше изготавливается пюре. Изготавливаем без консервантов, ГМО, без красителей. Натуральная продукция.
Оксана Красовская, главный технолог Стародорожского плодоовощного завода

Среди новинок этого года также микс березового сока с клубничным, вишневым. Долгожданными ноу-хау станут и вяленые ягоды, икра баклажанная, тыквенная. Сейчас контрольный тест проходит и яблочное пюре со сливками и сахаром. Кроме того, с кисло-сладких плодов изготавливают повидло, нектары. Переработать в этом году планируют полторы тысячи тонн яблок нового урожая.

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