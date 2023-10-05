Томатный сок прямого отжима впервые выпустили в Беларуси

Сок изготавливается не из концентрированной томатной пасты китайского или иранского производства, как мы привыкли, а из наших грунтовых помидоров, которые поступают к нам на завод, проходят лабораторный инфекционный контроль. Дальше изготавливается пюре. Изготавливаем без консервантов, ГМО, без красителей. Натуральная продукция.

Оксана Красовская, главный технолог Стародорожского плодоовощного завода