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Томатный сок прямого отжима впервые выпустили в Беларуси
Импортозамещение с натуральными нотками! Томатный сок прямого отжима впервые выпустили в Беларуси. Специальную рецептуру разработали на Стародорожском плодоовощном заводе. С конвейера сходят сразу два новых продукта: с сахаром и солью, и такой же сок без добавок (для диабетического и правильного питания). В планах на этот год - почти 30-40 тыс. бутылок. Кстати, первую томатную партию можно дегустировать.
Сок изготавливается не из концентрированной томатной пасты китайского или иранского производства, как мы привыкли, а из наших грунтовых помидоров, которые поступают к нам на завод, проходят лабораторный инфекционный контроль. Дальше изготавливается пюре. Изготавливаем без консервантов, ГМО, без красителей. Натуральная продукция.
Среди новинок этого года также микс березового сока с клубничным, вишневым. Долгожданными ноу-хау станут и вяленые ягоды, икра баклажанная, тыквенная. Сейчас контрольный тест проходит и яблочное пюре со сливками и сахаром. Кроме того, с кисло-сладких плодов изготавливают повидло, нектары. Переработать в этом году планируют полторы тысячи тонн яблок нового урожая.
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