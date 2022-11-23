Томские ученые нашли способ снизить парниковый эффект

Ученые из Китая вместе с коллегами из Томского политехнического университета синтезировали катализатор на основе аэрогеля, помогающий преобразовать углеродные выбросы в топливо, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службууниверситета.

Стоит отметить,разработка оказалась эффективнее и дешевле аналогов.

Диоксид углерода - загрязняющее вещество и образуется как побочный продукт при многих индустриальных процессах. А повышение его концентрации в атмосфере является основной причиной парникового эффекта. Решить эту проблему может переработка углекислого газа с получением на выходе полезного продукта.

"Ученые ТПУ совместно с коллегами из Чжэцзянского университета (Китай) синтезировали эффективный катализатор на основе углеродного аэрогеля для промышленности. Он позволит сократить выбросы оксида углерода, который образуется при многих индустриальных процессах, и перерабатывать его в полезный продукт. Катализатор будет эффективнее и дешевле в производстве по сравнению с существующими аналогами", - уточняется в сообщении.

Полученный катализатор позволит преобразовать диоксид углерода в топливо - энергометан. Обычно его аналоги создают на основе благородных металлов, они либо дорогие, либо подвержены коррозии, из-за чего быстро теряют свои свойства. В аэрогеле нет этих недостатков.

"Катализатор является пористым каркасом из аэрогеля, в котором формируются активные центры, где будет проходить реакция. Обычно для таких реакций используется углерод, допированный азотом. Но у данных катализаторов есть недостаток - они неселективны, то есть, помимо восстановления диоксида углерода, запускают другие химические реакции, которые приводят к появлению ненужных побочных продуктов и уменьшают эффективность процесса. Мы использовали в аэрогеле комбинацию азота и фосфора, позволившую ему эффективно запускать именно ту реакцию, которая нам необходима", - отметил профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес.