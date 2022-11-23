3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Томские ученые нашли способ снизить парниковый эффект
Ученые из Китая вместе с коллегами из Томского политехнического университета синтезировали катализатор на основе аэрогеля, помогающий преобразовать углеродные выбросы в топливо, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службууниверситета.
Стоит отметить,разработка оказалась эффективнее и дешевле аналогов.
Диоксид углерода - загрязняющее вещество и образуется как побочный продукт при многих индустриальных процессах. А повышение его концентрации в атмосфере является основной причиной парникового эффекта. Решить эту проблему может переработка углекислого газа с получением на выходе полезного продукта.
"Ученые ТПУ совместно с коллегами из Чжэцзянского университета (Китай) синтезировали эффективный катализатор на основе углеродного аэрогеля для промышленности. Он позволит сократить выбросы оксида углерода, который образуется при многих индустриальных процессах, и перерабатывать его в полезный продукт. Катализатор будет эффективнее и дешевле в производстве по сравнению с существующими аналогами", - уточняется в сообщении.
Полученный катализатор позволит преобразовать диоксид углерода в топливо - энергометан. Обычно его аналоги создают на основе благородных металлов, они либо дорогие, либо подвержены коррозии, из-за чего быстро теряют свои свойства. В аэрогеле нет этих недостатков.
"Катализатор является пористым каркасом из аэрогеля, в котором формируются активные центры, где будет проходить реакция. Обычно для таких реакций используется углерод, допированный азотом. Но у данных катализаторов есть недостаток - они неселективны, то есть, помимо восстановления диоксида углерода, запускают другие химические реакции, которые приводят к появлению ненужных побочных продуктов и уменьшают эффективность процесса. Мы использовали в аэрогеле комбинацию азота и фосфора, позволившую ему эффективно запускать именно ту реакцию, которая нам необходима", - отметил профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов