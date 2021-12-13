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Тонкий лед таит опасность - любители рыбной ловли провалились под лед в Минском районе
Погода таит опасность на водоемах Минской области. После первых морозов образовался тонкий лед и вызвал ажиотаж у рыбаков. Однако скорая оттепель готовит настоящую ловушку.
Несколько человек провалились под лед в Минском районе. Любителя рыбной ловли спасли на Заславском водохранилище очевидцы. Мужчина находился на расстоянии 30 метров от берега. На место прибыла и служба. Горе-рыбака на санях передали медикам. Такой же случай произошел на водохранилище Вяча. Там также спасли рыбака с переохлаждением, он госпитализирован. А в Солигорском районе в ледяную полынью попали сразу дварыбака. Местные жители вытащили их из воды, а спасатели помогли доставить к берегу, ведь была вероятность провалиться под лед.
В выходные проведен совместный рейд со спасателями на нескольких водохранилищах. Желающие порыбачить в этот период предупреждены об ответственности за нарушение правил безопасной ловли.
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