Тонкий лед таит опасность - любители рыбной ловли провалились под лед в Минском районе

Несколько человек провалились под лед в Минском районе. Любителя рыбной ловли спасли на Заславском водохранилище очевидцы. Мужчина находился на расстоянии 30 метров от берега. На место прибыла и служба. Горе-рыбака на санях передали медикам. Такой же случай произошел на водохранилище Вяча. Там также спасли рыбака с переохлаждением, он госпитализирован. А в Солигорском районе в ледяную полынью попали сразу дварыбака. Местные жители вытащили их из воды, а спасатели помогли доставить к берегу, ведь была вероятность провалиться под лед.