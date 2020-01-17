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Тонкости, которые помогут легко почистить куриные яйца
Куриные яйца используются в кулинарном деле очень широко. Сделать так, чтобы они в ходе готовки не потрескались и при этом легко чистились - не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но если вы воспользуетесь нашими советами, дело пойдет как по маслу.
Лучше всего варить те яйца, которые успели полежать в холодильнике хотя бы 2-3 недели. Яйца, которые были отправлены в варку сразу из-под птицы очень плохо чистятся от скорлупы.
Обычно мы кладем яйца в емкость, заливаем холодной водой и отправляют на огонь. Такой порядок действий не совсем верный. Лучше сначала доводить до кипения воду, а уже потом опускать яйца в кипяток. Это позволит значительно упростить процесс очистки.
Идеальное время варки куриных яиц - 10-11 минут. Ни больше, ни меньше. Также следует правильно "играть" с огнем плиты. После того, как яйца опускаются в кипяток, необходимо выждать 30 секунд и только после этого убавить огонь на плите до доступного минимума. Все это поможет получить по итогу яйцо с нежным, пластичным желтком и эластичным белком.
Затем необходимо сразу же поместить яйца под холодную проточную воду. Продукт правильно и полностью остынет.
Наконец, ничто так не помогает очистке яиц, как вода. Сначала хорошенько надавливайте на продукт, заставляя скорлупу треснуть, а после подставите его под проточную холодную воду и начинайте чистить. Вода будет проникать под скорлупу и значительно облегчит процесс ее отделения. Приятного аппетита!
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