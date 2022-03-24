Тонкости работы Гродненского областного театра кукол - в новом выпуске "Один день"

Вдохнуть жизнь в куклу. Международному дню театра, который традиционно отмечается 27 марта, приурочен новый выпуск программы "Один день". В этой серии побываем в кулуарах и узнаем тонкости работы Гродненского областного театра кукол вместе с его артисткой, ведущим мастером сцены Людмилой Павловской. Где, из чего и как создаются главные герои постановок? Увидим полный процесс создания куклы, выясним, как они оживают. Заглянем на репетицию и за кулисы.



За 42 сезона 134 спектакля в репертуаре. Магия Гродненского областного театра кукол от первого лица. Смотрите новый выпуск проекта Белтелерадиокомпании "Один день" в четверг после "Панорамы".

