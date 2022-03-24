3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Тонкости работы Гродненского областного театра кукол - в новом выпуске "Один день"
Вдохнуть жизнь в куклу. Международному дню театра, который традиционно отмечается 27 марта, приурочен новый выпуск программы "Один день". В этой серии побываем в кулуарах и узнаем тонкости работы Гродненского областного театра кукол вместе с его артисткой, ведущим мастером сцены Людмилой Павловской. Где, из чего и как создаются главные герои постановок? Увидим полный процесс создания куклы, выясним, как они оживают. Заглянем на репетицию и за кулисы.
За 42 сезона 134 спектакля в репертуаре. Магия Гродненского областного театра кукол от первого лица. Смотрите новый выпуск проекта Белтелерадиокомпании "Один день" в четверг после "Панорамы".
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов