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Топ-3 идей весеннего маникюра для каждой
Весна стучится в двери, и в честь праздника 8 Марта "Беларусь сегодня" предлагает топ-3 идей весеннего дизайна ногтей.
Матовый в цветочек
Накрасьте несколько ногтей одним цветом по выбору и покройте матовым топом. Безымянный с мизинцем можно украсить рисунком или наклейками с цветами в тон. Например, если основной лак фиолетовый, красиво будут смотреться бутоны такого же оттенка или сиреневые, лиловые цветы. Советуем делать дизайн на базе нейтрального цвета - нежно-розового или бежевого.
Переходящий рисунок
Если хочется добавить в маникюр больше динамики, этот вариант для вас. Покройте все ногти одним цветом, а затем нарисуйте веточку, которая будет продолжаться на нескольких соседних ногтях. Лучше не делать ее слишком длинной. Оптимально - три ногтя посередине. Цвета выбирайте контрастные: на темно-розовом будет хорошо смотреться белый или черный, на персиковом - насыщенный коралловый.
Металлическая искорка
Ищете идею для броского и яркого маникюра? Попробуйте втирки с эффектом "металлик". Классический вариант - серебро, но бронзовая, розовая или перламутровая втирки тоже будут смотреться интересно. Если акцент хочется сделать небольшой, оставьте такой дизайн на одном-двух ногтях. Однако, если нанести втирку на все ногти, это тоже будет смотреться очень интересно. Главное в таком случае - не добавлять другой дизайн, чтобы не переборщить.
Фото:pixabay.com
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