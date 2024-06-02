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3 необычных места для отдыха в Беларуси
Важное направление в социально-экономическом развитии страны - туризм. Иностранных гостей привлекают древние лесные массивы, заповедники и национальные парки, живописные реки и озера, объекты, которые имеют историческую, культурную или архитектурную ценность.
Наши визитные карточки - безопасность, чистота и уют. Ведь главное, чем славимся мы, белорусы, - гостеприимство и доброжелательность. Мы широко открываем двери для туристов. Сегодня корреспонденты АТН решили составить топ-3 необычных мест для отдыха в Беларуси. Поверьте, там вы не увидите курортов республиканского значения, древних замков и экологических троп для прогулок. Так чем еще может удивить наша Синеокая? Катерина Стреха внесла в мини-путешествие нотки экзотики и экстрима.
Стайки
Периодически заносило на поворотах, но это впервые, потому простительно. Это тот самый случай, когда хочешь избавиться от рутины, почувствовать толпу мурашек и окунуться в абсолютно другую реальность. Все, что для этого необходимо - это час свободного времени, опытный инструктор и прокатный картинг. Вот эта машинка развивает скорость до 70 километров в час, поэтому на время можно почувствовать себя профессиональным гонщиком, находясь в полной безопасности. Поехали!
Крупнейшая спортивная база страны - Стайки. Здесь профессионалы оттачивают мастерство по 20 видам спорта. Открытый картодром появился в конце 2020 года. Это позволило и любителям в том числе усовершенствовать навыки вождения и принять участие в автомобильных гонках. В их распоряжении участки для картинга и дрифта. Длина трассы - 1300 метров, уникальный спортивный объект имеет около 8 вариантов конфигурации.
Хаски-парк
А мы приехали к лучшим друзьям человека - сибирским хаски. Фору картингистам, конечно, не дадут. При этом славятся выносливостью и преданностью. Дракоша - один из самых младших обитателей хаски-парка. Живет здесь всего лишь 7 месяцев. И, кажется, в числе его поклонников прибыло.
Хаски-парк - душевный семейный бизнес Натальи Винтерштейн - существует около 10 лет. В прошлом женщина - индивидуальный предприниматель. Говорит, что работа удовольствия не доставляла, потому с мужем решили из столицы переехать за город и заняться фермерством. Постепенно стали заводить сибирских хаски. Со временем животных стало так много, что питомник превратился в хаски-парк.
Гостей тут встречают с распростертыми объятиями - и взрослых, и детей. Дают возможность контактировать с животными. Основная задача - рассказать приезжим об особенностях породы. А чтобы понять, сможете ли управиться и ужиться с хаски, стоит провести с ней хотя бы час.
Летом, если не запрещено посещение лесов, для туристов устраивают дог-трекинги - забеги с собаками по пересеченной местности, зимой катают на нартах. Общение с животными - пет-терапия, способ снять стресс и улучшить эмоциональный фон.
Улиточная ферма
Наше мини-путешествие приобретает нотки экзотики. Мы в Долгиново Гродненской области.10 лет назад местный житель белорусскую плантацию заселил средиземноморскими жителями и не только. Это первая в нашей стране улиточная ферма. А флагман индустрии - виноградная улитка.
Первый улитковод Беларуси Владимир Ратов разведением брюхоногих занялся 10 лет назад. Дело оказалось хлопотным, занимало все свободное время, потому пришлось поставить точку на городской жизни и перебраться в Кореличский район. Питомцы-моллюски растут и питаются по авторской методике хозяина фермы, а живут в условиях, которые максимально приближены к естественным. Опыт бизнесмен перенимал у киприотов и итальянцев.
Про живописный уголок Гродненщины, где можно здорово отдохнуть, теперь знает практически каждый белорус и тысячи иностранных туристов. Владимир Ратов водит экскурсии по своей ферме. Мужчина говорит: мало вырастить улитку по всем канонам и правилам, нужно уметь ее правильно приготовить и подать.
В планах у предпринимателя сделать все, чтобы приезжим хотелось возвращаться на ферму снова и снова. Владимир сейчас занимается расширением бизнеса - модернизирует вольеры и оборудует новый производственный цех.
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