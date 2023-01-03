Топ-5 важных событий в военной сфере в 2022 году. В авторском проекте "Диспозиция" Константин Гагарин взглядом военкора составил свой рейтинг. Забегая вперед, заметим, что попала в него и спецоперация России в Украине и пресловутая якобы мобилизация, которая на деле оказалась обычной сверкой учетных данных военнообязанных. Пусть не совсем обычной.

Западные тренды все же проникают в наше сознание. Вот и мы поддались соблазну, клюнули на рейтинги и решили составить топ-5 важных событий в военной сфере в 2022 году.

С первым местом вообще никаких вопросов. К сожалению, это, конечно, спецоперация России в Украине. Она перевернула все что можно. И даже признанные аналитики вдруг оказались так себе аналитиками, ибо даже сам по себе факт неизбежности операции практически никто не спрогнозировал. Затем, когда эксперты опомнились и вновь в своих версиях осмелели, опять сели в лужу. Ибо, как оказалось, ход последовавших событий никто не сумел не то что предсказать, но и внятно объяснить. А тем временем в тени громких потрясений белорусская армия сходу начала перестраиваться, исходя из выводов анализа конфликта. Бойцы-мотострелки стали получать, к примеру, дополнительные специальности зенитчиков и противотанкистов. И теперь в каждом подразделении есть специалисты по борьбе с воздушными и бронированными целями. Все войска действуют более рассредоточено, на проверках обязательно оценивается способность оперативно наводить мосты и преодолевать водные преграды, работать в городских условиях.

Под номером два разместим, пожалуй, следствие спецоперации - формирование батальонных тактических групп у южных и западных рубежей. Миссия - нивелирование террористических угроз, диверсионных групп, трафика оружия, прикрытие российских войск от удара в спину.

"Все понимают ответственность данной задачи, глубоко осознают важность этих мероприятий, все с пониманием относятся, ответственно, каждый по своей задаче отрабатывает полностью," - рассказывает военнослужащий сил специальных операций.

Третью позицию отдаем техническому оснащению. Здесь опять же чувствуется влияние боевых действий в Украине, а также наращивание сил НАТО в регионе. Минску пришлось ответить появлением ракетных комплексов "Искандер", ЗРК С-400. Активно пошли в войска системы РЭБ, беспилотники. Кстати, тема дронов активно обсуждалась в октябре на Обуз-Лесновском полигоне с участием Президента, когда Главнокомандующему Вооруженными силами представили новинки военпрома.

У каждого беспилотника есть своя задача, есть свои тактико-технические характеристики и дальность применения. Исходя из этого, мы смотрим на них, начиная от тактического уровня, от взвода, где был показан самый маленький бесплотник, мы их так называем, дальше идет подразделение, рота, батальон, бригада. Для каждого уровня мы смотрим, подбираем тактико-технические характеристики беспилотных летательных аппаратов. Они будут приниматься на вооружение и поступать в Вооруженные силы. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

Нынешняя четвертая строчка в прошлые годы была бы однозначно первой. Речь о самых крупных маневрах белорусской армии в 2022 году - командно-штабном учении Вооруженных сил. Оно прошло в сентябре. Тренировка аккумулировала в себя все свежие военные наработки и позволила в комплексе оценить потенциал изменений.