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Топ-менеджер столичного предприятия задержан при получении взятки

Столичные оперативники БЭП при силовой поддержке ОМОНа задержали с поличным фигуранта. Его подозревают в получении в качестве благодарности 7 тысяч рублей.

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