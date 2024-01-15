Яркая персона попала в руки ГУБОП - топ-менеджер ведущего предприятия Минска оказался замешан в коррупции. Он требовал взятку у зарубежных партнеров, а при задержании попытался скрыться, так что бойцам "СОБРа" даже пришлось стрелять по колесам его авто. И как сегодня сообщили в МВД, речь идет о поставках комплектующих к электроприборам и контрактах с иностранной компанией. В деле оказались замешаны отец руководителя предприятия и еще двое посредников.