Топ-менеджеры крупных китайских СМИ встретились с руководством Белтелерадиокомпании

Убрать все искусственные дамбы на пути потоков достоверной информации стремятся и ведущие СМИ Беларуси и Китая. Трансляция фаст-ньюс в режиме онлайн, а также совместные образовательные проекты в сфере масс-медиа - об этом сегодня говорили топ-менеджеры крупных СМИ КНР с руководством Белтелерадиокомпании. Китом же в этом информационном океане должна стать глобальная инициатива наших стран "Один пояс и один путь". Кроме того, в топе горячих новостей Китая - взаимная отмена виз. Новые проекты о возможностях туристического "безлимита" в Беларуси уже появились на страницах и экранах ведущих китайских СМИ.

"Белорусские и китайские СМИ - это голос и лицо наших народов. Именно они помогают нам становиться еще ближе. Я был поражен, когда узнал, что на белорусском телевидении есть проект, посвященный Китаю, и над ним работал, в том числе, и житель нашей страны. Это позволит развивать крепкую дружбу между нашими народами, и больше китайцев захотят приехать в Беларусь, чтобы лучше узнать ее, такую, какая она есть - прекрасную и гостеприимную".

Затем китайские журналисты познакомились и с первым в истории белорусского телевидения ведущим из Китая - Чжань Хуншанем.