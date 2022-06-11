Топ обращений граждан: ЖКХ, строительство и вопросы труда

Не всегда и не у всех на местах получается разрубить гордиев узел проблем. И тогда люди идут вверх по инстанциям. Топ обращений остается стабильным – это ЖКХ, строительство и вопросы труда. Вал жалоб на коммунальщиков связан с хроническими проблемами в этой сфере: низкое качество, затягивание сроков и почти никакой обратной связи. Эти вопросы затронул в своем выступлении Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне". Подробности у Натальи Бреус в проекте "Вопрос номер один".