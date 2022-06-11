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Топ обращений граждан: ЖКХ, строительство и вопросы труда

Топ обращений граждан: ЖКХ, строительство и вопросы труда

Не всегда и не у всех на местах получается разрубить гордиев узел проблем. И тогда люди идут вверх по инстанциям. Топ обращений остается стабильным – это ЖКХ, строительство и вопросы труда. Вал жалоб на коммунальщиков связан с хроническими проблемами в этой сфере: низкое качество, затягивание сроков и почти никакой обратной связи. Эти вопросы затронул в своем выступлении Президент Беларуси Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне". Подробности у Натальи Бреус в проекте "Вопрос номер один".

Глава государства рассказал, что недавно обратилась 91-летняя женщина - ветеран труда, инвалид первой группы: "Женщина, которая положила свою жизнь ради нашего государства. Осенью затеяли капремонт дома, демонтировали крышу. Сняли ее. Естественно, всю квартиру залило дождевой водой. Теперь требуется капремонт самой квартиры. Но все умыли руки. Кто ответит? Кто поможет этому человеку? Слушайте, еще раз повторяю: сами будем такими - и бог нас накажет. Как с ковидом".

Вы мое отношение знаете: пренебрежительное и высокомерное отношение к людям, которые обращаются за помощью к государству, недопустимо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

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