Топ продуктов для закаток в Беларуси

У населения же один из популярных методов хранения - это закатки. По данным российской поисковой системы «Яндекс», возглавляют топ продуктов в нашей стране помидоры. Также белорусов интересуют закатки из огурцов, кабачков. Затем идет перец. На последнем месте в рейтинге капуста.



Причем в каждом городе есть продукты, заготовками которых интересуются намного больше, чем в других местах. Например, в Бресте лидирует интерес к вареньям, джемам и компоту из голубики.



В Витебске наиболее активно ищут рецепты заготовок из алычи и боярышника.



В Гомеле, как нигде, много консервируют абрикосы и белые грибы.



В Гродно на первых позициях закатки со свеклы и йошты (это гибрид черной смородины и крыжовника).



А вот могилевчан интересуют рецепты заготовок опят и боровиков.



