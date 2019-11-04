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Топ продуктов для закаток в Беларуси

Топ продуктов для закаток в Беларуси

У населения же один из популярных методов хранения - это закатки. По данным российской поисковой системы «Яндекс», возглавляют топ продуктов в нашей стране помидоры. Также белорусов интересуют закатки из огурцов, кабачков. Затем идет перец. На последнем месте в рейтинге капуста.

Причем в каждом городе есть продукты, заготовками которых интересуются намного больше, чем в других местах. Например, в Бресте лидирует интерес к вареньям, джемам и компоту из голубики.

В Витебске наиболее активно ищут рецепты заготовок из алычи и боярышника.

В Гомеле, как нигде, много консервируют абрикосы и белые грибы.

В Гродно на первых позициях закатки со свеклы и йошты (это гибрид черной смородины и крыжовника).

А вот могилевчан интересуют рецепты заготовок опят и боровиков.

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