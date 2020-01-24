ТОП советов от бабули для вашей кухни

Не знаете, что делать, если испортился творог? Берите на заметку бабушкины лайфхаки, благодаря которым станет легко не только готовить на кухне, но и жить в целом. Потому что кулинарные заботы не будут вызывать огорчений!





Свекла, которая не красит

Любите готовить салаты со свеклой? Смажьте свеклу растительным маслом, после того как нарезали, а затем соедините с остальными ингредиентами. Теперь свекла не окрасит своих "соседей"!

Кисловатый творог

Вы купили творог, а он оказался кисловат? Залейте его таким же количеством молока и оставьте. Спустя час-два откиньте на мелкое сито, дуршлаг или марлю. И он снов станет свежим.

Отбивание мяса

Чтобы во время отбивания кулинарным молотком мясо не прилипало к деревянной доске, смочите ее поверхность водой.

Не плачьте от лука

Чтобы не плакать во время нарезания лука, очищайте его от шелухи под небольшой струей воды, а потом опустите на пару минут в кипяток.

Взбитые белки

Прежде чем взбивать белки, нужно дать яйцам чуть-чуть полежать при комнатной температуре (холодный белок поднимается хуже).

Вареное мясо

Секрет сочности вареного мяса также очень прост. Закладывайте кусок целиком в кипящую воду и варите на самом слабом огне. Бульон должен едва-едва кипеть.

Нет брызгам масла

Как легко избавиться от брызг масла, обжигающих руки при жарке? Просто перед приготовлением блюда присыпьте дно сковороды небольшим количеством соли.

Воздушный омлет

Если вы не знаете, как приготовить по-настоящему пышный и воздушный омлет, добавьте ко взбитым яйцам пару ложек холодной воды и снова все взбейте. Результат вас удивит!