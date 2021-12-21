Топливо "Арктика" можно купить на 260 АЗС "Белоруснефть"

В Беларусь пришли морозы. Этой ночью синоптики прогнозируют до минус 23. Температурные перепады стоит учитывать и водителям - выбирать сезонное топливо. Арктического на автозаправках сети "Белоруснефть" достаточно. Всего их по стране более 250, в Минске - 39 АЗС.



Незамерзающее дизтопливо выдерживает до минус 32 и маркируется на колонках снежинкой и надписью на красном фоне.



Специалисты напоминают, что в сильные морозы важно также и общее состояние автомобиля, работоспособность всех его систем и их готовность к резким холодам. Не стоит также забывать и о безопасности на дорогах - в ближайшие дни сохраняется гололедица. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и необходимую дистанцию.