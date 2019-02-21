Топливо на заправках Беларуси дорожает на одну копейку

Как комментирует Белнефтехим, такое решение "вызвано критическим увеличением цен на нефть". По данным концерна, буквально вчера стоимость нефти приблизилась к 66 долларам за баррель, поднявшись более чем на три пункта. Итого цена 92-го бензина - 1 рубль 44 копейки, 95-го - 1 рубль 55 копеек за литр.

